HAVELSAN, çeşitli nedenlerle yurt dışına çalışmaya giden nitelikli iş gücünü Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyor. Çalışma, geçtiğimiz yıl meyvelerini verdi ve aralarında dünya devi şirketlerden çalışanların da bulunduğu 15 kişi, Türkiye'ye geri döndü.

HAVELSAN, yurt dışına giden ya da yurt dışında çalışmalar yürüten nitelikli insan kaynağının Türkiye'ye kazandırılması için yürüttüğü stratejiler kapsamında, alanında lider şirketlerden bazı çalışanları bünyesine kattı. Geçtiğimiz yıl Google, Microsoft, Mastercard ve ASML gibi dünya çapında şirketlerden ülkemize geri dönüşler oldu.

HAVELSAN'ın İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Ortaklığı Takım Lideri Burcu Yıldız, hedef kitlelerinin gerek yurt dışına gidenler gerekse yurt dışında eğitim alan, çalışan, yaşayan ancak yurda dönmek isteyenlerin oluşturduğunu anlattı. Yıldız, HAVELSAN çalışanlarına, yurt dışındaki bir tanıdıklarını şirkete kazandırarak katkıda bulunmaları halinde küçük bir hediye verdiklerini de söyledi.

2019 yılında 15 kişi geri döndü

Türkiye'ye dönenlerden yurt dışındaki deneyimlerini dinlediklerini anlatan Yıldız, "Neler var, neler gördünüz, neden gittiniz, neden döndünüz? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Birçok arkadaşımız için izin konuları çok çok önemli. Y kuşağının bir ihtiyacı var. Onlar bunun farkında ve karşılıyorlar, biz neden yapmayalım. Dolayısıyla yurt dışına gidecekler, gitmeye devam edecekler ama temennimiz dönüp ülkemize katma değer sağlamaları." dedi.

Geçen yıl yürüttükleri çabaların sonuçlarına ilişkin bilgiler de veren Yıldız, "2019 yılında 15 kişiyi aramıza kattık. Gurur duyduğumuz bir tablo var ki buradaki arkadaşlarımızın hayallerini süsleyen firmalardan geldiler. Google, Microsoft, Mastercard, ASML'den gelen arkadaşlarımız var. Hollanda, ABD, İngiltere, Almanya gibi farklı farklı ülkelerden gelerek bize renk kattılar." diye konuştu.

Yıldız, çalışmalarının yurt dışına gidenlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, çalışanların şirkete bağlılığı artırmak için çeşitli adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca bu yıl İngiltere ve Almanya'ya yeniden gideceklerini, Hollanda, ABD ve Pakistan'da görüşmeler yapacaklarını da belirtti.