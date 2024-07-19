Başta annelerimiz olmak üzere yaşça büyüklerimiz, küçüklüğümüzden beri “Havuç ye ki gözlerin daha iyi görsün” cümlesini dillerinden düşürmezler. Peki havuç söylendiği gibi gözlere iyi gelir mi?

Şüphesiz her sebze ve meyvenin içinde çeşitli vitaminler ve mineraller vardır. Sağlığımızı korumak adına her birini yeterli ölçüde tüketmek büyük önem taşır.

Ancak söz konusu havuç olduğunda onun gözlere faydalı olduğu iddiası ne kadar doğrudur?

Her sebze mutlaka insan vücudu için faydalıdır.

Çok çeşitli antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içeren havuç da çeşitli hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olan önemli bir besin maddesidir. Bunun yanında yeterli miktarda A vitamini almak da gözlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlar.

Havuç, temel olarak retinal ve beta-karoten içerir. Retinal, A vitamininin aktif formuyken beta-karoten ise havuca kendine özgü rengini veren maddedir. Fakat havuçlar, beta-karoten içeren tek yiyecek değildir.

Havucun yanı sıra koyu yeşil yapraklı sebzeler, sarı ve turuncu renkli sebzelerin bazıları ve ek olarak meyveler, yüksek miktarda beta-karoten içerir.

Öte yandan A vitamini önceden oluşmuş A vitamini ve provitamin A olarak iki ana formdan oluşur.

Önceden oluşturulmuş A vitamini, karaciğer, balık, yumurta sarısı ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunan aktif A vitamini formudur. Bu gıdaları tükettiğinizde A vitamini, vücut tarafından alınmaya hazırdır.

Ancak provitamin A bileşikleri, A vitamininin öncülleridir. Bu sebeple vücuda girdikten sonra aktif A vitaminine dönüştürülmesi gerekir. Ayrıca yiyecek sıkıntısı çekmeyen ülkelerde yaşayan çoğu insan için yeterli A vitamini alımı pek sorun değildir.

Bu sebeple daha fazla havuç yemek, gözler için önemli bir fark yaratmayacaktır. Sağlıklı ve dengeli besleniyorsanız muhtemelen yeterli A vitamini alıyorsunuz demektir.

Yani havuç ve A vitamini ile yüklü bir beslenme şekli, daha sağlıklı gözlere sahip olmanızı sağlamaz. Havucun gözlere iyi geldiği ve hatta bazılarına göre karanlıkta görme yeteneğini güçlendirdiği söylentisi tamamen asılsızdır.

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