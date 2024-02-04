Yediğimiz sebze ve meyvelerin otomatik olarak cazibemizi artırması, çeşitli araştırmalarla kanıtlandı. Kulağa tuhaf geliyor ancak bu besinlerin içlerinde bulunan bir madde var ki cildimizi altın gibi parlatıyor. Peki böyle bir şey nasıl mümkün oluyor?

Yağlı yemekleri, özellikle patates kızartması gibi yiyeceklerin bokunu çıkardığımızda cildimiz hemen bozulabiliyor. Önceki gece TV karşısında gömdüğümüz tüm o sağlıksız besinler, ertesi gün sivilce olarak kendini gösterebiliyor.

Ancak cildi bozmaktan ziyade güzelleştirebilecek besinler de var. Hatta bu etki öyle büyük ki cazibemiz üzerinde önemli bir rol bile oynayabiliyor. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu İngiltere’de yapılan araştırma üzerinden açıklayacağız.

Sadece 6 hafta içerisinde ciltte olumlu değişimler görmek mümkün.

İngiltere Edinburgh St. Andrews Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, beslenme alışkanlıkları üzerine bir araştırmada 35 kişilik gönüllü bir grup kullandı. Katılımcılardan 6 hafta boyunca yüzlerine hiçbir cilt ürünü uygulamamaları, solaryuma girmemeleri, bronzlaştırıcı kullanmamaları ve makyaj yapmamaları istendi.

Yalnızca 6 hafta içinde ortaya çıkan sonuçlar ise gerçekten ilginçti. Yeşil sebzeleri daha çok yiyen kişilerin ten renklerinin “daha canlı ve ışıltılı” olduğu ortaya çıktı. Fazla sebze ve meyve tüketenlere kıyasla diğer kişilerin ise cildinde "solgunluk ve bozulma" olduğu net bir şekilde görülüyordu.

Ayrıca konu hakkındaki tek sonuç bu değildi. Yediğimiz sebze ve meyvelerin dış görünüşümüze yansıyarak cazibemiz üzerinde bir artış yarattığı da kanıtlanmıştı.

Ancak bu sonuçlar herkeste aynı geçerliliğe sahip olmayabilir.

Benzer bir uygulama, beyazlar dışındaki ırklarda yapıldığında veya yaşlılar üzerinde uygulandığında farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ayrıca sebzelerin nasıl pişirilip yendiği, karoten miktarını etkileyebileceği için pişirme şekli de önemli bir faktör.

Çalışmayı yapan uzmanlar; sebzelerin yalnızca cildimiz için değil, genel sağlığımız için de oldukça faydalı olduğunun altını çizerek, bu araştırma sayesinde daha iyi bir görünüm motivasyonuyla insanların sağlıklı beslenmeye yönelebileceğini öngörüyor.

Peki sebze ve meyveler nasıl oluyor da cilt güzelliğini artırıyor?

"Karoten”; özellikle havuç, brokoli, fasulye, pancar, kabak, ıspanak, marul, lahana, maydanoz ve dolmalık biber gibi sebzelerde ve mısır, kavun, elma, portakal, kayısı, kivi, incir, şeftali, mango ve ananas gibi meyvelerde bulunuyor.

Bu karoten maddesi, cilde doğal bir renk katma özelliğine sahip. Üstelik A vitamini olarak metabolize edildiğinden cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Bununla da sınırlı kalmıyor, cildin güneşe karşı dayanıklılığını artırıyor. Cilt renginin güzelleşmesi ve ışıldaması ise otomatik olarak kişinin cazibesi üzerinde bir etki yaratıyor.

Karotenin diğer faydaları:

Antioksidan etkisi yaratır.

etkisi yaratır. Göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

üzerinde olumlu etkileri vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

sistemini güçlendirir. Kalp sağlığını destekler.

destekler. Kanser riskini azaltır.

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