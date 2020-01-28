Bilim İnsanları Neden 'Hayalet' Gördüğümüzü Açıkladı

Hayatlarının bir döneminde 'hayalet' gördüğünü iddia eden insanlarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bilim insanlarına göre, insanların hayalet görmesi, uyku biçimlerinden kaynaklanıyor olabilir. Teze göre bu durumda rüyalarımız gerçek dünyaya taşınmış zannediyoruz.

İnsanlar, en eski kayıtlardan bugüne hayaletler, ruhlar ve hatta iblisler tarafından ziyaret edildiklerini iddia eder. Bazı örneklerde karşılaştıkları şeyleri tasvir de eden insanlar, bu doğa üstü olaylarla genellikle geceleri karşı karşıya gelir.

Araştırmacılar, insanlar tarafından deneyimlenen bu karşılaşmalara daha mantıklı ve bilimsel bir açıklama getirmiş olabilir. Goldsmiths Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Alice Gregory'ye göre uyku bozukluğu, hayalet görmemizin nedenlerinden olabilir. Bu bozukluklardan biri uyku felci. Uyku felci, derin uyku ya da REM uykusu denilen safhada rüyalarımızı canlandıramadığımızda ortaya çıkar.

Uyku felci ve patlayan kafa sendromu

İnsanların yaklaşık olarak yüzde 8'i REM uykusu esnasında bir tür bilince sahip olmaya devam eder. Bu durumda, görünüşe bakılırsa yüzde 8'lik dilimdeki insanların rüyaları gerçek hayata iletilir. Böylece bu uykuda sergilenememiş rüyalar, gerçek olmayan insanları ya da şeyleri görme şeklinde bozulabilir.

Hayalet görmemize neden olan bir başka sebep de 'patlayan kafa sendromu' olarak bilinen bir şey olabilir. Bu durum, uykuya daldığımızda nedenini bilmediğimiz bir yüksek bant ses duymamıza neden oluyor.

Profesör Gregory'nin aktardığına göre, uykuya daldığımızda beynimizin bilinçten sorumlu kısımlarından beyin kökünün ağ biçimindeki yapısı, bizim hareket, görme ve işitme gibi yeteneklerimizi kısıtlamaya başlar. Uykumuzda bir 'patlama' duyma nedenimiz, bu işlemdeki bir gecikmeden kaynaklanıyor olabilir. Ağ biçimindeki yapı, işitsel nöronlarımızı durdurmak yerine onları aniden ateşleyebilir.

Profesör, 70 yaşında ve tek başına yaşayan bir kadının, evinde hayalet olduğunu söylediğini ancak bilimsel açıklamalar neticesinde bu tür doğa üstü olaylara inanmayı bıraktığını kaydetti. Gregory, doğa üstü deneyimlere bilimsel açıklamaların kaygı seviyesini düşürmesini umduklarını söylüyor. Profesör, kaygının azaltılmasının uyku felcini azaltma potansiyeli olan bir yöntem olduğuna da dikkat çekiyor.