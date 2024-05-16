Binlerce yaşayabilen kadim baobab ağaçlarının kökenlerine dair gizem sonunda çözüldü.

Dünya üzerinde en uzun ömre sahip canlıların önemli bir kısmını bitkiler, özellikle de ağaçlar oluşturuyor. Bu ağaç türleri arasında yer alan baobab ağaçları, binlerce yıl yaşayabilmeleri ve çok geniş coğrafyalara ulaşabilen alt türleri ile uzun zamandır bilim insanlarının dikkatini çekiyordu. Bu gizemli "hayat ağacı"nın sırrı ortaya çıktı.

DNA çalışmalarına göre bu ağaçlar, günümüzden 21 milyon yıl önce bugün Madagaskar olarak bildiğimiz bölgede ortaya çıktı. Adada büyüyüp gelişen ve 3 bin yıl yaşayabilen bu ağaçların tohumları, okyanus akıntıları ile Avustralya ve Afrika ana karasına ulaşarak farklı türlere dönüştü.

Hayat Ağacı yok olmaya çok yakın

Hayat ağacı ya da şeklinden dolayı ters ağaç adı verilen baobab ağaçları, araştırmacılara göre yok olmaya hiç olmadıkları kadar yakınlar. Bu yüzden de bu ağaçların korunması için yetkililere çağrıda bulunuyorlar. Konuyla ilgili olarak, İngiltere Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nden Dr. Ilia Leitech, “Önemli bir tür olan ve insanların yanı sıra çok çeşitli hayvan ve bitki türlerini destekleyen baobabların kökenini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, sekiz baobab türünü incelediler. Bunlardan altısı Madagaskar'dan, biri kuzeybatı Avustralya'da, biri ise Afrika'dan oldu. Bu tür Afrika'da oldukça sık görülen yaygın bir türdü. Araştırmacılar, nesli tükenmekte olan iki tür için koruma çabalarının artırılması çağrısında bulundu. Gövdeleri bolca su toplayabilen bu ağaçların meyveleri çok besleyicidir ve gövdelerinden de ip ve giysi yapımı için lifler üretiliyor.