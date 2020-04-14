Koronavirüs salgınına karşı atılan adımlardan birisi de geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı tarafından açıklanmış, Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulamanın ilk detayları kamuoyuna duyurulmuştu. Uygulama, Google Play Store üzerinde erken erişime açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 aydır yapılan uyarılarla sembolleşen Hayat Eve Sığar, artık mobil cihazlarımızda bizimle her yere gelecek bir uygulamanın da adı oldu. Salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayarak, toplum sağlığını koruması hedeflenen uygulamanın benzerleri Çin’de de kullanılmış ve iyi sonuçlar getirmişti.

T. C. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından geliştirilen mobil uygulamanın erken erişim sürümü, Android kullanıcıları için Google Play Store üzerinden erişime açıldı. Erken erişim sürümü olduğu için Play Store aramasında görülmeyen uygulama, şimdilik "Bu öge ülkenizde kullanılamıyor" uyarısı ile akıllı telefonlara da indirilemiyor. Ancak ekran görüntüleri üzerinden uygulamada nelerin sunulacağına daha yakından bakabiliyoruz.

Hayat Eve Sığar uygulamasının tam sürümü çok yakında kullanıcılara sunulacak:

Uygulamanın erken erişimle mağazada yerini alması, son çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor. Net bir tarih açıklanmasa da yakın zamanda tüm Android kullanıcılarına sunulacağına kesin gözle bakıyoruz.

iPhone (iOS) kullanıcıları için de muhtemelen çalışmaların eş zamanlı gittiğini düşünürsek, Hayat Eve Sığar uygulamasının yakında işletim sistemi fark etmeksizin herkese sunulacağını görmek mümkün.

Uygulamanın erken erişim sürümünü görmek isteyenler aşağıdaki butona dokunabilir: