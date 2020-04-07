Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakası mart ayında görüldü ve salgın, o günden sonra oldukça hızlı bir şekilde yayıldı. Ülkemizde neredeyse her şehirde görülen vakaların önüne geçmek ve yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler alınıyor. İşte bu önlemlerden bir tanesi de bir mobil uygulama olacak.

Açıklanan resmi rakamlara göre ülkemizde 34.109 koronavirüs vakası bulunuyor. Virüse yakalanan bu 34 binden fazla kişiden 725’i hayatını kaybederken 1.582’siyse iyileşmeyi başardı. Ülkemizdeki vakaların yayılmasını önlemek, vakaları tespit ve takip etmek içinse çeşitli önlemler alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların tespit ve takip edilebilmesi için alınan bir önlemi, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Koca, COVID-19 vakalarının tespit ve takip edilebilmesi için Hayat Eve Sığar isimli bir uygulama geliştirildiğini söyledi.

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an geliştirme aşamasında olan uygulamanın birkaç gün içerisinde devreye gireceğini ifade etti. Bakan Koca, "Burada hem takip hem de kendi durumlarını görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz" dedi.

Hastaların dijital olarak takip edileceğini ifade eden Fahrettin Koca, “Gerekirse hemen kendisini uyaracağımız bir sistemin hazırlıklarını tamamladık. Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir uygulama geliştirildi. Bu sistemin ayrıntılarını daha sonra açıklayacağım” dedi.

BBC’de yer alan habere göre Bakan Koca, mobil uygulamanın üç operatör tarafından sağlandığını ve takibi bakanlığın yapacağını ifade etti. Basın toplantısında sunulan görsellerde ‘Aile Takibi’ ve ‘Risk Bölgeleri’ gibi kategorilerin de uygulamada yer aldığı görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu uygulamanın üç operatör ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle ortaya çıktığını söyledi. Uygulamanın önümüzdeki birkaç gün içerisinde devreye gireceğini söyleyen Fahrettin Koca, tüm hastaların indirmek zorunda olduğunu belirtti.

Bakan Koca, uygulamayla ilgili olarak "Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığı da açıklama yapmış olacak" dedi.

Çeşitli ülkelerde virüsün yayılmasını önlemek için bu tür uygulamaların geliştirildiğini ve bunun son örneklerinden bir tanesinin Rusya olduğunu sizlere aktarmıştık. Bu tür uygulamaların salgınla mücadele için oldukça etkili bir yöntem olduğunu söyleyenler de bulunuyor fakat kişisel verileri ihlal ettiğini söyleyenler de var. Siz bu ikilemin hangi tarafındasınız?