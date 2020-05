Hayran Yapımı Fallout 4: New Vegas'ın Yeni Oynanış Videosu

Fallout: New Vegas, hayran yapımı yeni bir projeyle yenileniyor. Geliştiriciler, Fallout 4: New Vegas adlı yeni oyunlarının oynanış videosunu paylaşarak remake versiyonundaki çarpıcı değişimi ortaya koydu.

Bethesda'nın kıyamet sonrası aksiyon RPG oyunu Fallout: New Vegas yenilenerek geri dönüyor. Mod yapımcıları tarafından geliştirilen ve Fallout: New Vegas'ın remake versiyonu olarak Fallout 4'ün oyun motoruyla tasarlanan yeni proje, Fallout 4: New Vegas adıyla yayınlanacak.

Fallout 4: New Vegas, Obsidian Entertainment'ın Fallout 4'te kullandığı Creation Engine ile Fallout: New Vegas’ı yeniden yaratmayı amaçlıyor. Bu mod orijinal Fallout: New Vegas'taki tüm görevleri, hikayeyi ve içerikleri barındırıyor. Ayrıca yeni ve geliştirilmiş motor sayesinde oyunculara ek oynanış sistemleri de sunulacak.

Fallout: New Vegas, Fallout 4'ün oyun motoruyla yenileniyor

Projenin arkasındaki geliştiriciler, Fallout 4: New Vegas'ın yeni oynanış videosunu yayınladı. Videoda nükleer savaş sonrası dünyayı keşfeden ana kahramanın, oyunda yer alan Oliver Swanick karakteriyle konuştuğu bir sahne gösteriliyor. Ayrıca oyun içi görüntülerde diyalog menüsü ve yenilenen animasyonlar da dikkat çekiyor.

Fallout 4: New Vegas'ın ne zaman çıkacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yine de oyunu geliştiren ekip proje üzerinde tutkulu bir şekilde çalışıyor ve Bethesda'dan telif konusunda herhangi bir ihtarname almamışlar. Yani geliştiriciler, Fallout serisinin yayıncısı Bethesda tarafından herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmayacak. En azından şimdilik öyle görünüyor.

Oynanış videosundan görebildiğimiz kadarıyla, remake versiyonu, orijinal Fallout New Vegas'tan daha iyi grafiklerle karşımıza çıkacak. Yine de Fallout 4: New Vegas'tan günümüzün AAA oyunlarıyla rekabet edebilecek kalitede grafikler beklemeyin. Sonuçta bu, hayran yapımı bir oyun ve 2015 yılında piyasaya sürülen Fallout 4'ün motoruyla geliştiriliyor. Fallout 4: New Vegas hakkında detaylı bilgiye buradaki adresten ulaşabilirsiniz.

Fallout 4 New Vegas'ın yeni oynanış videosu: