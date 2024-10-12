Casio, Moflin adlı yeni nesil robotik evcil hayvanını tanıttı. Kullanıcılarla duygusal bağ kurabilen bu sevimli robot ön siparişe açılıyor.

Casio, yeni nesil robotik evcil hayvanı Moflin’i tanıttı. Sakinleştirici bir arkadaş olarak tasarlanan Moflin, hamster ve Star Trek'teki Tribbles'dan esinlenerek oluşturuldu. Bu tüylü sevimli robot kullanıcılarıyla etkileşimde bulunarak kendi simüle edilmiş kişiliğini ve duygularını geliştirecek.

Moflin, sahipleriyle derin bir bağ kurmayı amaçlıyor. Kullanıcılarıyla etkileşimde bulunarak onları tanıyacak ve kendine özgü sesler çıkararak ya da belirli hareketlerle yanıt verecek.

Moflin 5 saatlik kullanım süresine sahip

7 Kasım'dan itibaren satışa sunulması planlanan Moflin, ön sipariş için 59,400 yen (yaklaşık 398 USD) fiyatla satışa çıkıyor. Ayrıca, kullanıcıların bakım ve onarım ihtiyaçlarına yönelik olarak yıllık 6,600 yen (yaklaşık 44 USD) karşılığında tamir, temizlik ve kürk değişimi hizmetleri sunan "Club Moflin" adlı bir abonelik hizmeti de mevcut.

Moflin, yalnızca bir oyuncak değil, aynı zamanda duygusal bir destek aracı olarak tasarlandı. Robot, düzenli etkileşimlerle mutluluk, güven ve huzur hissi oluşturacak şekilde programlandı. Ancak, ihmal edildiğinde stres ve kaygı geliştirme potansiyeline sahip.

Kullanıcılar robotun duygusal durumunu takip etmek için özel bir uygulama kullanabilecek. Moflin, şarj edilirken bir yatakta uyuyormuş gibi görünerek, kullanıcılarına daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Tam şarj ile yaklaşık beş saat kullanım süresi sunan Moflin, üç buçuk saatlik bir şarjla da tekrar işlevsel hale geliyor.