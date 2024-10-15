Yeni bir araştırma, geçmişe dönük iPhone modellerinin eskiye kıyasla daha çok değer kaybı yaşadığını gözler önüne serdi.

Günümüzde iPhone telefon sahibi olmanın en büyük avantajlarından biri, iPhone’ların diğer markalara göre genellikle daha az değer kaybetmesi ve bu sayede eskimeye yüz tutan iPhone'ları daha az değer kaybıyla geri satabilmekti ancak bu durum son yıllarda değişmeye başlamış gibi görünüyor.

Yeni yapılan bir araştırma, iPhone modellerinin değerlerini eskisi kadar iyi koruyamadığını gözler önüne seriyor. SellCell'in bu konuyu ele aldığı raporu, iPhone’ların hâlâ diğer markalardan daha iyi değer tuttuğunu ancak iPhone 12’den bu yana her yeni modelin bir öncekine göre daha hızlı değer kaybettiğini ortaya koyuyor.

iPhone'lar geçmişe kıyasla daha çok değer kaybediyor

Örneğin iPhone 12 serisi bir yıl sonra %43,8 değer kaybederken, iPhone 13 serisi %46,2, iPhone 14 serisi %47,7 ve iPhone 15 serisi ise %48,2 oranında değer kaybetmiş. Henüz iPhone 16 serisi için yıllık veriler mevcut değil ancak ilk iki haftadaki değer kaybı, iPhone 15'in aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %8 daha fazla.

Bu düşüşler büyük olmasa da Apple'ın telefonlarının artık eskisi kadar değerlerini koruyamadığını ve bu eğilimin devam edebileceğini gösteriyor. Diğer yandan Samsung cephesinde ise değer kaybı daha az yaşanıyor. Örneğin Samsung Galaxy S22 serisi bir yıl sonra %66,7 değer kaybederken, Galaxy S23 serisi %61,1 kayıp yaşamış. Samsung Galaxy S24 serisinin henüz yıllık verileri mevcut olmasa da altı aylık değer kaybı Galaxy S23’e göre daha düşük.

Samsung'larda durum ne?

Bu eğilim bu şekilde devam ederse Samsung telefonlar değerini birkaç yıl içinde iPhone’lardan daha iyi korur hâle gelecek. Bu da gelecek süreçte daha uzun vadeli ve değer kaybı minimum düzeyde telefon arayanlar için Samsung'un daha tercih edilebilir olmasını sağlayabilir.

Elbette bu sadece ABD pazarına yönelik bir çalışma ve ülkemiz de başta olmak üzere diğer birçok pazarda farklı sonuçlar olabilir ancak Samsung’un son yıllarda sunduğu uzun süreli yazılım güncellemeleri ve Apple’ın yeteri kadar heyecan yaratmayan yenilikleri, bu durumu nispeten açıklayan faktörlerden sadece birkaçı.

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