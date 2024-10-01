Amazon’da Süper Tasarruf Haftası Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar!

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Amazon'da Prime üyelerine özel ''Süper Tasarruf Haftası'' bugün başladı. 3 veya daha fazla ürüne %15 ek indirim kazanabileceğiniz bu indirimleri kaçırmayın.

1-7 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan Süper Tasarruf Haftası’nda market ürünlerinden kişisel bakıma birçok ürün bulunuyor.  Siz de uygun fiyatlı ürünler satın almak istiyorsanız şimdi tam zamanı!

Yüzleri güldürecek bu ''Süper Tasarruf Haftası'' kampanyası kapsamında seçili ürünlerde geçerli %15 ek indirimlerden yararlanmak isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz.

''Bu içerik 1.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün başlayan Amazon Süper Tasarruf Haftası, 7 Ekim tarihine kadar devam edecek:

Temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ''Süper Tasarruf Haftası'' Amazon Prime üyelerinin yüzlerini güldürüyor.

Bu kampanyadan yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerektiğini hatırlatalım. Hala Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.

Son olarak indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayarak kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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