Kahve severlerin damak tadına hitap edecek birbirinden farklı kahve çeşitleri ve kahve makineleri, Dünya Kahve Günü’ne özel çok daha uygun fiyatlarla Amazon’da.
Seçili kahvelerde ikinci ürüne %40 indirimin de bulunduğu bu kampanyadan yararlanmak isterseniz sizi içeriğimize alalım.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Dünya Kahve Günü, kahve severlerin en çok beklediği zamanlardan biri! Bugüne özel, seçili kahvelerdeki ve kahve makinelerindeki indirimler ise yüzünüzü güldürecek.
Bu fırsat kapsamında Kahve Dünyası’ndan Jacobs’a birbirinden farklı kahve markalarında alacağınız 2. ürüne %40 indirim uygulanıyor. Hazır indirimler varken kahve stoklarınızı yenilemek isterseniz buraya tıklayarak kahvelerdeki indirimleri görebilirsiniz.
İndirimler bununla da sınırlı değil. İyi bir kahvenin sırrı iyi bir kahve makinesinde gizli. Bu yüzden damak tadınıza göre kahve içmek istiyorsanız doğru kahve makinesini bulmanız oldukça önemli. Aradığınız kahve makinesini bulmak için buraya tıklayabilir ve kahve makinelerindeki %20’ye varan fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
Philips EP3347/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
6 bardak içecek hazırlayabileceğiniz Philips 3300 Serisi, 2 parçalı süt sistemi içeriyor. Ayrıca My Coffee Choice fonksiyonu ve 12 kademesi ile kahvenizi dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
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Ürünü Amazon'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Philips EP2331/10 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
SilentBrew teknolojisi sayesinde sessiz bir şekilde kahve yapabilen Philips 2300 Serisi, sezgisel dokunmatik ekrana sahip.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Philips HD7888/01 All-in-One Brew Çekirdek Kahve Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi
Philips All-in-1 Brew öğütücülü filtre kahve makinesi ile kahvenizin sertlik seviyesini ayarlayabilirsiniz. Akıllı Akım Ölçer, kahve demlerken su-kahve oranı ayarlayarak kahvenizin fazla sulu olmasını önler.
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Tchibo Cafissimo Easy
Espresso, Caffè Crema ve filtre kahvenin tek makinede buluştuğu Tchibo Cafissimo Easy, yaklaşık 9 dakika sonra otomatik kapanma özelliği ve entegre kireç çözme ekranı ile dikkat çekiyor.
Kullanıcı yorumu:
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Ufesa Filtre Kahve Makinesi CG7114
600W gücünde, kalıcı filtreye sahip olan bu cihazın 0,6 litrelik sürahisiyle 6 fincana kadar kahve hazırlayabilirsiniz. Ayrıca makine, enerji tasarrufu için otomatik kapanma sistemine de sahip.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan 850 TL indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Nespresso Vertuo Pop Süt Köpürtücülü Kahve Makinesi
Espresso'dan Alto'ya kadar altı farklı fincan boyutuyla ön plana çıkan Nespresso Vertuo Pop, 1260 watt güce ve Aeroccino Süt Köpürtücüye sahip.
Ürünü Amazon'dan %23 indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Nespresso D62 Pixie Kahve Makinesi
Tek tuşla kahve hazırlama ve otomatik kapsül çıkartma özelliği ile kullanıcıların tercihi olan Nespresso D62 Pixie, yüksek basınçlı demleme sistemiyle dikkat çekiyor.
Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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