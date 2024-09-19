Ailemizin bir parçası olan evcil hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak büyük önem taşıyor. Biz de sizlere bu sevimli dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmanız için farklı kategorilerden ürünler listeledik.

Otomatik mama kabından su sebiline, akıllı kameradan tarama eldivenine evcil hayvanlar için birçok ürün bulunuyor. Peki ama biz hangi ürünleri almalıyız?

Evcil hayvan ürünlerini listelediğimiz içeriğimizde bu sorunuza cevap bulabilirsiniz. İşte evcil hayvanlarınızın yaşamını daha konforlu hâle getirecek ürün önerileri!

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4 noktalı ağırlık sensörüne sahip olan Haustier tuvalet, kediniz içeri girer girmez temizlik ve dönüşünü durdururken eş zamanlı olarak evcil hayvanınızın ağırlığını da ölçer. 9L çöp alanıyla dikkat çeken ürün, 15 güne kadar kullanım sağlıyor. Aynı zamanda bu otomatik tuvalet, %99,8 oranında iyonik sterilizasyon yapar ve kötü kokuları yok eder.

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Otomatik mama kabının Mi Home/Xiaomi Home uygulaması ile eşleştirilmesi sayesinde kedinize verilen mamanın miktarını ve zamanını her yerden kontrol edebilirsiniz. Ürünün ızgaralı dağıtım yapısı, esnek yumuşak silikon mama karıştırıcısı ve dağıtım bıçakları; tıkanıklıkları önler ve sorunsuz dağıtım sağlar. Kedi ve küçük ila orta boy köpekler için özel olarak tasarlanan bu ürün; yaklaşık 1,8 kg kuru evcil hayvan maması saklayabilir, bu da evcil hayvanlarınız için 15 ila 20 gün yeterli gelir.

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Sürekli su akışı sağlayarak suyun tazeliğini koruyan ve evcil hayvanların dikkatini çeken otomatik su sebili; 3,5 litre su haznesine sahip. Gıda ile temasa uygun plastiği ve BPA içermeyen yapısıyla dikkat çeken bu ürün, 3 kademeli filtreleme de yapıyor.

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Ahşap üzerine peluş kumaş kaplı süngerden oluşan bu yatak, peteğe asılarak kullanılıyor. Ayrıca kolay kurulumuyla dikkat çeken ürünün eni 52 cm, askı aparatlarının boyu ise 25 cm’dir.

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1080p yüksek çözünürlük, kızılötesi gece görüşü ve insan algılama özellikleriyle ön plana çıkan Xiaomi C200, 360° yatay görüntüleme açısı ve 106° dikey görüntüleme açısına sahip çift eksenli dönebilen, eğilebilen, yakınlaştırma yapabilen motora sahip. Bu sayede evcil hayvanınızı uzakta olsanız bile görebilir ve kontrol edebilirsiniz.

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Kısa tüylü, kıvırcık tüylü ve yumuşak tüylü tüm kedi ve köpek ırkları için kullanılabilecek olan bu eldiven, ölü tüylerin temizlenmesinde, tüy üzerindeki tozun ve pisliğin giderilmesinde yardımcı oluyor. Tarama ile köpeğinizin veya kedinizin kan dolaşımı arttığınız için tüylerin beslenmesi artıyor. Bu sayede patili dostunuz çok daha parlak ve sağlıklı tüylere sahip olabiliyorlar.

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Evcil hayvanınızın patilerine herhangi bir zarar vermeden tüm kirleri yüksek oranda temizleyen aparat, toksik olmayan silikon malzemeden oluşuyor. Su eklendikten sonra kullanıma hazır olan bu ürün, özellikle dışarıda gezip gelen köpekleriniz için ideal bir tercih.

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Kıyafet, halı ve yatak gibi yüzeylerde kullanıma uygun olan bu ürün, tüylerin ve tozların toplandığı bir hazneye sahip olduğu için kullanım sırasında sürekli olarak temizleme gerektirmez.

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Bu tuvalet önü paspası, elekli tasarımı sayesinde kedi kumunun dağılmasını ve etrafa yayılmasını önleyerek evinizin daha temiz kalmasını sağlıyor. Ürün kolay yıkanabilir olması ile de oldukça kullanışlı.

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Fortune otomatik temizlenen kedi köpek tarağının üzerinde bulunan tuşa bastığınızda evcil hayvanınızın istenmeyen ve fazla uzamış tüylerini kolay bir şekilde tarayabilir ve çöpe atabilirsiniz. Kullanıcılar ürünün düzenli kullanımında kısa tüylerin parladığı ve dökülen tüy miktarı oranının düştüğü söylüyor.

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Poşetleri kolayca çekip koparmanıza olanak tanıyan bir mekanizmaya sahip olan bu ürünün yürüyüş sırasında tutmayı kolaylaştıran bir tutacağı bulunuyor. Bu sayede torbayı tasmaya ya da belinize asarak rahatça taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda ürün, gece görüşü sağlayacak olan el feneriyle de ön plana çıkıyor.

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