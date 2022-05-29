Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada devlet hazinesi bünyesindeki arazilerin satışa çıkarılacağını, böylelikle vatandaşların kendi evini inşa edebilmesine olanak sağlanacağını belirtti.

Türkiye’deki barınma sorunu gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şu anda uygun bir kira bedeline doğru düzgün oturacak evler maalesef bulunamıyor ve daha da büyük bir sorun haline gelecek. Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada çözümü açıkladı.

Bakan Kurum’un açıklamasına göre devlet hazinesine bağlı belli başlı araziler satışa çıkartılacak ve vatandaşların kendi evlerini inşa etmeleri için uygun ödeme koşullarında fiyat biçilecek. Detaylara gelin beraber göz atalım.

Büyükşehirler başta olmak üzere devlet hazinesine bağlı araziler satışa çıkıyor

Bakan Kurum, konuya dair yaptığı açıklamada şunları diyor: “Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz”

Bakan Kurum’un açıklamalarına göre bu arazilerde TOKİ ile birlikte çalışmalar yapılıyor. Arazilerin metrekare büyüklüklerine göre 3-4 katlı evlerin inşa edilebileceğine işaret ediliyor. Kurum’un açıklamalarının devamı şöyle:

“Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek”

Nüfusumuzun her geçen gün artmasıyla birlikte ev alacak bütçesi olmayan vatandaşlar kirada oturmayı veya arsa almayı daha mantıklı bulurken, Kurum'un açıkladığı çözüm yöntemiyle barınma sorunlarının büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor.