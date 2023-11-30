HAWKED, Erken Erişim’e girerek oyun severlerle buluştu. Oyun, artık MY.GAMES Launcher ve Steam üzerinden PC'de oynanabilir.

Erken Erişim'e katılımı daha da teşvik etmek adına The 4 Winds Entertainment ve MY.GAMES, "Haydut Çağrısı" kampanyasını başlattı. Çağrı sırasında kaydolan oyuncular hem ücretsiz oyun içi içerikler kazanacak hem de ömür boyu yetecek kadar premium para birimi de dahil olmak üzere özel ödüller kazanma fırsatları yakalayacaklar. Haydut Çağrısı hakkında daha fazla bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz.

HAWKED, tek başına veya en fazla üç kişilik takımlar hâlinde Sürgünada denilen ıssız bir adadan eser çıkarmak için yarıştığın bir hazine avı ve nişancı oyunu olarak göze çarpıyor. Oyuncular (yani Haydutlar) sadece canavarlarla ya da diğer oyuncularla savaşarak, bulmacaları çözerek ve tuzaklardan kaçarak erişilebilen eserleri gönderebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Oyun artık Erken Erişim'de oynanabilir.

Yayıncı The 4 Winds Entertainment ve geliştirici MY.GAMES, HAWKED Erken Erişim’ini oyun severlerle buluşturdu. HAWKED artık MY.GAMES Launcher ve Steam üzerinden PC'de oynanabilir. MY.GAMES ayrıca PC Gamer Show: Most Wanted etkinliği sırasında, gelecek sezonlara dair heyecanlı bir duyuruyla oyunun gidişatı hakkında ilk ipuçlarını paylaştı. Konsol sürümünün ise 2024 erken döneminde çıkması planlanıyor.

HAWKED'ı hiç bilmeyenler, oyunu deneyimleyip yazdığımız incelememize göz atabilirler.

Oyunun temel mekanikleri:

Adice Dövüş

PvPvE karşılaşmalarda diğer oyuncular ve canavarlarla kapışmak için adanın her köşesinden silahları ve mermi topla. Rakiplerini alt etmek için bulunduğun mekânı avantaja çevir ve gizli taktikler uygula. Diğer oyuncular bulmacaları çözerken onlara pusu kur veya diğer takımları mezarlara çekerek buralardaki tuzakları avantaja çevir. Eserleri kapmaya giden yolda her türlü taktiğe ve numaraya başvurabilirsin.

Haydut'unu Özelleştir

HAWKED'da karakterini detaylıca özelleştirebilirsin. Oyuncular çeşitli kıyafetler, saç tarzları ve renklerinden oluşan devasa bir dolap ile karakterlerinin görünüşlerini özelleştirebilir. Ayrıca eser, teçhizat ve takviyeleri de farklı şekillerde kombinleyerek hayallerindeki hazine avcısını oluşturabilir ve diledikleri oynayış tarzını seçebilirler.

Adada bulunan eserler kuşanılabilir. Bu eserler, eğildiğinde çalılığa dönüşme yeteneği ya da yakındaki düşmanlara karşı altıncı his kazanma gibi pasif bonuslar verir. HAWKED'da şu an 18 tür eser var. Oyuncular tek seferde üç eser birleştirebilir. Tüm eserler çeşitli nadirlik seviyelerinde bulunabilir ya da bu seviyelere yükseltilebilir.

Oyuncular bu eserleri bumerang, açılabilir siper, gözcü şahin gibi 16 tür teçhizatla birlikte kullanarak karakterlerini istedikleri gibi özelleştirebilir ve oynayabilir. Teçhizatlar ve eserler, oyunun sosyal alanı Fevriâlem'de hazine satarak ya da parçalayarak elde edilen değerli kaynaklarla yükseltilebilir. Oyuncular HAWKED'da, ister gizli suikastçı ister takım destekçisi olarak yarattıkları Haydut ile adaya ayak basabilir.

Sürekli Değişen Bir Ada

Oyuncuların görevi, yeni keşfedilmiş, define ve ganimet dolu Sürgünada'yı keşfetmektir. Ancak adayı işgal eden kötü ve pullu Arakçılar, buradan kolay kolay vazgeçmeyecekler. Oyuncuların her oturumda adanın farklı bölgelerinde yarışmaya zorlandığı Sürgünada, kocaman ve değişken bir haritadır. Hazineler ve eserler ise bubi tuzaklarıyla dolu tapınak ve harabelerde gizlidir.

Oyuncuların, bulmaca dolu kapıları açıp muazzam defineler bulabilmek için akıllarını da kullanmaları gerekecek. Karşılaşmalar arasında, sırtında hazine dolu mahfe taşıyan devasa bir Arakçı Konvoyu gibi dinamik etkinlikler de bulunuyor. Oyuncular bu baş canavarı yenerek taşıdığı eseri ele geçirebilir. Sürgünada; gelen güncellemeler, sınırlı süreli etkinlikler ve sezonlarla değişim geçirecek.

HAWKED'un tam sürüm çıkışıyla ilgili daha fazla haber çok yakında sizlerle olacak. En yeni haberler ve güncellemeler, oyunun resmî web sitesi ve sosyal medya kanallarından paylaşılacak.