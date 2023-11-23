30 Kasım’da erken erişimle oynayabileceğiniz Hawked oyununu sizler için önceden deneyimledik.

Geçtiğimiz hafta sonunda, alışık olduğumuz oyunlardan oldukça farklı bir konsepte sahip olan HAWKED’u en yeni hâliyle deneme şansımız oldu. Aynı zamanda geliştirici ekibe de sorularımızı ve geliştirilebilecek yönlerini ilettik. Şimdi de hem arkadaşlarınızla hem de tek başınıza oynayabileceğiniz bu oyundaki deneyimlerimizi aktarıyoruz.

Oyunun öne çıkan özelliklerini de paylaşacağımız bu yazıda, “çorbada tuzumuz olsun” düşüncesiyle geliştirilebilecek yanlarını da paylaşacağız. İçeriğimizin sonuna geldiğinizde ise Hawked’un, görünüş olarak benzediklerinden nasıl köklü bir şekilde ayrıldığını görmüş olacaksınız. Lafı fazla uzatmadan gelin HAWKED incelememize geçelim.

Öncelikle HAWKED nedir?

HAWKED, tek başınıza veya en fazla üç kişilik takımlar halinde Sürgünada denilen ıssız bir adadan eser çıkarmak için yarıştığınız bir hazine avı ve nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular (yani oyundaki isimleriyle Haydutlar) canavarlarla ve diğer oyuncularla savaşarak, bulmacaları çözerek ve tuzaklardan kaçarak erişilebilen eserleri ele geçirip adadan gönderebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Eserleri başarıyla adadan ilk gönderen takım o eli kazanmış sayılıyor. Oyuncular, her oturumdan eli dolu dönebilmek için daha küçük hazineleri gönderebilir ve karakterlerini geliştirmekte kullanabilecekleri değerli kaynaklarla adadan (ölü ya da diri) ayrılmayı seçebilir.

Yani alışık olduğumuz Battle Royale oyunlarındaki gibi amacımız en sona kalmak değil, büyük hazineyi adadan çıkarabilen ilk kişi (veya grup) olmak. Bu noktada hazinemizi bulana kadar ve bulduktan sonra adadan çıkarana kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmemiz gerekiyor.

Oyun deneyimi nasıl?

HAWKED’a ilk kez girdiğinizde, dikkatinizi çeken ilk şey Türkçe dil desteği olacak. Menüden alt yazılara ve diyaloglara kadar oyunun tüm metinlerini Türkçe görebiliyorsunuz. Bu da çatışma dışında oyunun başka neler sunduğunu keşfetmeye itiyor. Oyuna girmeden önce, mekaniklere ve terimlere hemen aşina olabilmeniz için bir eğitim turu sizi karşılıyor. Biz de direkt oyuna uyum sağlayabilmeniz adına bu kısa süren eğitimi yapmanızı öneriyoruz.

Tabii bundan önce karakter özelleştirme seçeneklerine değinmek gerek.

HAWKED’a girdiğimizde açıkçası bu tür bir oyundan böylesine detaylı bir karakter oluşturma ekranı beklemiyorduk. Fakat kaşınızdan vücut tipinize kadar, çok sayıda bedensel özelliğin yanında birbirinden farklı kıyafetlerle de karakterimizi özelleştirme imkânımız oluyor. Karakterin üzerine düşen oyuncuların dolap kısmında uzun zaman geçireceğinden şüphemiz yok.

Kısaca karakter özelleştirmenin böylesine detaylı olmasını, şüphesiz oyunun artı hanesine yazabiliriz.

Hazine aramak için gönderildiğimiz Sürgünada’da bizi neler bekliyor?

Oyuna direkt adada başlıyoruz. Yani battle royale oyunlarındaki gibi bir yerden gönderilmiyoruz. İlk hedefimiz ise kendimizi savunabileceğimiz, adanın etrafına dağıtılmış silahları kuşanmak oluyor. Bunun ardından hiç vakit kaybetmeden büyük hazineye ulaşmaya çalışıyoruz. Silah sandıklarını ve büyük hazineye yol gösteren sembolleri adadaki canavarlar koruyor ve bizim de sürekli bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor.

Tabii elinize silah alıp her seferinde bam güm dalmak en iyi seçenek olmayabilir. Adada bulacağınız ‘eserler’ de oynanışı çeşitlendirmek adına burada devreye giriyor. Söz konusu eserler, karakterinize pasif yetenekler kazandırıyor.

Örneğin milleti hazırlıksız yakalayıp işlerini bitirmek istiyorsanız yakınlardakilerin ayak izlerini gösteren eseri kuşanabilirsiniz. “Yok ben pusuya düşürmek isterim.” diye düşünenler için de eğildiniz zaman çalıya dönüşmenizi sağlayan bir eser mevcut. Böylelikle kendi oynayış tercihinize göre karakterinizi pratik anlamda da kişiselleştirebilirsiniz. Bu tür tehçizatları en verimli şekilde kullanabileceğiniz yenilikler de oyuna ekleniyor olacak.

Biraz da Sürgünada ve Fevriâlem’den bahsedelim.

Fevriâlem, oyunun lobisi diyebiliriz. Oyun aratmak istediğinizde bu üssümüzde serbestçe dolaşarak bunu yapıyorsunuz. Tabii boş da bırakılmamış. Adadan getirdiğiniz ganimetlerle hem eserlerinize hem de kendinize seviye atlatabileceğiniz ve karakteriniz için yeni eşyalar alabileceğiniz mağazalar, oyunun silahlarını yakından tanıyabileceğiniz poligon ve bunlar gibi birçok dükkan, Fevriâlem üssünde bizi karşılıyor.

Böylesine dinamik bir şekilde tasarlanması da tatlı bir dokunuş olmuş. Ayrıca başta da bahsettiğimiz gibi tüm dükkanlarda Türkçe metinler görmek oyuna daha çabuk ısınmamızı sağlıyor. Ayrıca burada diğer oyuncularla da sosyalleşebiliyorsunuz.

Sürgünada ise tüm çatışmaların, bulmacaların ve hazırlıksız anınızda sizi yakalayabilecek tuzakların dört bir yana dağıtıldığı, oyunu asıl oynadığımız alan. Burada temel olarak 3 tehdit var; diğer oyuncular, adadaki canavarlar ve tuzaklar. Sembolleri takip ederek büyük hazinemizi bulduğumuzda, kurtarma bölgesine gidene kadar hayatta kalmamız gerekiyor. Oynadığımız süre boyunca adanın asıl tehlikelerinin hazineyi aldıktan sonra kendini gösterdiğini gördük. Bu da oyuna heyecan katmış. Çünkü bir sefer karşılaştığınız ada, diğer turda farklı bir şekilde karşınıza sunuluyor. Yani oynadıkça alışıp ustalaşacağınız bir oyun HAWKED.

Şimdi gelelim oyunun artılarına:

Türkçe dil desteği

Detaylı karakter özelleştirme seçenekleri

Her oynayışta farklı senaryolar sunan dinamik ada

Keyifli silahlı çatışma hissiyatı ve aksiyon mekanikleri İlk aşamada 200’den fazla kıyafet, 14 teçhizat, 21 eser ve 18 takviye (avantaj)

İsteğinize göre tercih edebileceğiniz, ilerleyen dönemde eklenecek ücretli ve ücretsiz içerikler

Yeni sayılarla gelişecek hikâyeler

Ve bunlara benzer birçok artısıyla HAWKED, dikkatleri üzerine çekmeyi başaran keyifli bir yapım olmayı başarıyor.

Tabii geliştirilebilecek yanlarından da bahsetmemek olmaz.

Bunun haricinde diyaloglardaki cümlelerin sonunda ufak kesilmeler olması ve FPS problemleri, oyun size ulaşıncaya kadar çözülmüş olacaktır. Zira bizim deneyimlediğimiz versiyonda amaç geri dönüş toplamak olduğundan bu tür problemler normal karşılanabilir.

Eklemelerimize gelecek olursak, ufak güncellemelerle halledilebilecek bu geliştirmelere yakın dövüş kısmıyla başlayabiliriz. Öncelikle oyundaki ‘Volta’ isimli yakın dövüş silahlarınız özellikle ilk aşamda büyük önem taşıyor. Fakat adadaki NPC’lere karşı bunu kullanırken biz onlardan önce saldırsak da saldırılarını gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bu da refleksin bir nebze değersizleşmesine sebep oluyor. Bu NPC’ler için ufak bir sersemleme animasyonunun yerinde olacağını düşünüyoruz.

Son olarak da ekrandaki öğeler bazen göze fazla kalabalık gelebildiğinden, elimizdeki para ve aktif olan görev gibi kısımların pop-up şeklinde açılıp kapanabilmesi güzel olur diye düşünüyoruz. Zira bu, oyun ekranındaki kalabalığı önemli ölçüde azaltacaktır.

Kabaca HAWKED, deneyimlediğimiz süre boyunca Escape from Tarkov ve Fortnite arasında dönen, fakat kendi tarzıyla bu ikisinden kolayca ayrışabilen bir oyun deneyimi sundu. Oyun, 30 Kasım’da Erken Erişim’de olacak. Siz de bu tarihte ister arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza oyunu deneyimleyip geri dönüşlerinizi geliştirici ekibe iletebilirsiniz. Zira biz, saydıklarımızı ilettik ve ilgilenileceği yönünde geri dönüş aldık. Oyunun resmî sitesine göz atmak için bu linki, Steam sayfasına erişmek için de bu linki kullanabilirsiniz.