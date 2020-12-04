Bakanlıktan, ATM’lerle İlgili Paylaşımlara Açıklama

Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aitmiş gibi gösterilmeye çalışılan ATM paylaşımlarıyla ilgili resmi açıklama geldi. Bakanlık, Bakan Lütfi Elvan ya da bakanlık bünyesinden böyle bir açıklama yapılmadığını, paylaşımların aldatmaya yönelik olduğunu söyledi.

Sosyal medyada her gün milyonlarca paylaşım yapılıyor ve bu paylaşımlarının ne kadarının doğru olduğunu tespit etmek, neredeyse imkansız. Üstelik yapılan paylaşımların bir bölümü tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu zaman, bu paylaşımları gören kişiler mağdur olabiliyorlar. Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen bu dolandırıcılık yöntemine bir yenisinin daha eklenmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili harekete geçmek zorunda kaldı.

Özellikle de Twitter'ı kullanan dolandırıcılar, bazı görüntüler ve ifadelerle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aitmiş gibi görünen bazı paylaşımlar yapmaya başladılar. Bu paylaşımların ana konusuysa ATM'lerle ilgili. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar ile söz konusu paylaşımların asılsız olduğu, Lütfi Elvan ya da bakanlık bünyesinden böyle bir açıklama yapılmadığına değinildi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama

Sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak, Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza aitmiş gibi açıklamalar paylaşılmaktadır.

Söz konusu görseller tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşlarımızı mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibarettir.

Sayın Bakanımızın, banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır.

Ayrıca söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...