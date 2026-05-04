Toyota’nın Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Açıklanan listede Corolla ailesindeki kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor. Sedan Corolla’da 650 bin TL’ye varan avantaj öne çıkarken, Land Cruiser Prado’da kurumsal müşterilere özel kampanyalı fiyat da paylaşıldı.

Toyota, Mayıs 2026 dönemi için güncel fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında Corolla, Yaris, C-HR, Corolla Cross ve Land Cruiser Prado gibi modeller bulunuyor.

Bu içerikte Toyota’nın güncel tavsiye edilen liste fiyatlarını, kampanyalı fiyatlarını ve model bazlı opsiyon kalemlerini bir araya getirdik.

Toyota fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Corolla 2.207.000 TL 1.892.000 TL Corolla Hybrid 2.808.000 TL 2.530.000 TL Corolla Cross Hybrid 3.255.000 TL 2.765.000 TL Toyota C-HR Hybrid 2.470.000 TL 2.260.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.725.000 TL 2.180.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.677.000 TL 2.294.000 TL Yaris Hybrid 2.211.000 TL 1.995.000 TL Land Cruiser Prado 17.500.000 TL 13.100.000 TL

Corolla fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzinli Vision Plus Multidrive S 2.207.000 TL 1.892.000 TL 1.5 Benzinli Dream Multidrive S 2.521.000 TL 2.040.000 TL 1.5 Benzinli Dream X-Pack Multidrive S 2.660.000 TL 2.160.000 TL 1.5 Benzinli Flame X-Pack Multidrive S 2.863.000 TL 2.215.000 TL 1.5 Benzinli Passion X-Pack Multidrive S 3.020.000 TL 2.370.000 TL

Toyota Corolla, sedan gövdesi ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eden yapısıyla markanın öne çıkan modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve konfor beklentileri için dengeli bir seçenek sunan modelde Mayıs ayında kampanyalı fiyatlar özellikle dikkat çekiyor.

Corolla opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL İlgili versiyonlar

Corolla Hybrid fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL Paylaşılmadı 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.888.000 TL 2.530.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.119.000 TL 2.549.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.244.000 TL 2.873.000 TL

Corolla Hybrid, hibrit motor teknolojisini sedan kullanım alışkanlıklarıyla birleştiren bir seçenek olarak listede yer alıyor. Sessiz sürüş karakteri, otomatik şanzıman yapısı ve farklı donanım seviyeleriyle özellikle şehir içi kullanımda verimlilik arayan kullanıcılar için öne çıkıyor.

Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 17.500 TL İlgili versiyonlar %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL İlgili versiyonlar

Corolla Cross Hybrid fiyatları - Mayıs 2026

Corolla Cross Hybrid, Corolla ailesinin SUV karakterli temsilcisi olarak daha yüksek sürüş pozisyonu ve geniş kullanım alanı arayanlara hitap ediyor. Hibrit altyapısıyla verimliliği ön planda tutan model, aile kullanımı ve günlük ulaşım ihtiyaçları için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Corolla Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 26.000 TL İlgili versiyonlar

Toyota C-HR Hybrid fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.470.000 TL 2.260.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.853.000 TL 2.545.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.277.500 TL 2.975.000 TL

Toyota C-HR Hybrid, tasarım odaklı yapısı ve hibrit motor seçeneğiyle Toyota ürün gamında farklı bir konuma sahip. Kompakt SUV formunu daha dikkat çekici bir tasarımla sunan model, şehir içi kullanımda pratiklik ve görsel karakter arayan kullanıcılara sesleniyor.

Toyota C-HR Hybrid opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL İlgili versiyonlar

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.725.000 TL 2.180.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.861.000 TL 2.495.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.861.000 TL 2.495.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid, kompakt gövde yapısını hibrit motorla birleştiren bir model olarak listede yer alıyor. Daha sportif bir görünüm ve şehir içi kullanım kolaylığı arayan kullanıcılar için konumlanan araçta Mayıs ayı kampanyalı başlangıç fiyatı dikkat çekiyor.

Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL İlgili versiyonlar

Yaris Cross Hybrid fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid 130 HP Dream e-CVT 2.677.000 TL 2.294.000 TL 1.5 Hybrid 130 HP Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.176.000 TL 2.713.000 TL

Yaris Cross Hybrid, Yaris ailesinin SUV karakterli seçeneği olarak kompakt ölçülerle yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiriyor. Hibrit motor yapısı sayesinde şehir içi kullanımda verimlilik beklentisine yanıt veren model, pratik ve çok yönlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yaris Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 24.000 TL İlgili versiyonlar %90 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 25.350 TL İlgili versiyonlar

Yaris Hybrid fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.211.000 TL 1.995.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT** 2.601.000 TL 2.365.000 TL

Yaris Hybrid, kompakt boyutları ve hibrit motor yapısıyla özellikle şehir içi kullanımda öne çıkan bir model. Günlük ulaşımda pratiklik arayan kullanıcılar için hazırlanan Yaris Hybrid, iki farklı donanım seviyesiyle Mayıs 2026 listesinde yer alıyor.

Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL İlgili versiyonlar

Land Cruiser Prado fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Tüzel Müşterilere Özel Kampanyalı Fiyat 2.8 L D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T 17.500.000 TL 13.100.000 TL 12.339.000 TL

Land Cruiser Prado, Toyota’nın üst segment SUV seçenekleri arasında yer alan ve güçlü karakteriyle öne çıkan bir model. Mayıs 2026 listesinde 2025 model olarak görünen araçta standart kampanyalı fiyatın yanında tüzel müşterilere özel ayrı bir kampanyalı fiyat da paylaşılıyor.

Land Cruiser Prado opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.