Hyundai’nin Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın benzinli, dizel ve elektrikli modellerinde kampanyalı satış fiyatları öne çıkarken, özellikle IONIQ 5 Dynamic Visionroof versiyonunda liste fiyatı ile kampanyalı fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor. i20 ise 1.487.000 TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Hyundai, Mayıs 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Listeye göre markanın ürün gamında i20, i30, BAYON, KONA, TUCSON ve tamamen elektrikli IONIQ ailesi gibi birçok model yer alıyor. Bazı modeller segmentinin en uygun fiyatlı seçenekleri arasına girmeyi başarıyor.

Bu içerikte Hyundai’nin mayıs ayına ait güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı satış fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak modellerin başlangıç fiyatlarına bakalım.

Hyundai fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı i20 1.487.000 TL 1.470.000 TL i30 1.944.000 TL 1.944.000 TL BAYON 1.587.000 TL 1.560.000 TL KONA 2.340.000 TL 2.340.000 TL TUCSON 2.351.000 TL 2.299.000 TL INSTER 1.550.000 TL 1.550.000 TL KONA Elektrik 2.375.000 TL 2.280.000 TL IONIQ 5 3.150.000 TL 2.484.602 TL IONIQ 5 N 6.205.000 TL 5.800.000 TL IONIQ 6 2.484.000 TL 2.374.000 TL IONIQ 9 5.560.000 TL 5.560.000 TL

i20 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, Manuel (2026) 1.487.000 TL 1.470.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, DCT (2026) 1.639.000 TL 1.639.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style, DCT (2026) 1.816.000 TL 1.730.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite, DCT (2026) 1.978.000 TL 1.795.304 TL

Hyundai i20, yerli üretim avantajıyla markanın şehir odaklı modelleri arasında konumlanıyor. Kompakt ölçüleri, manuel ve DCT şanzıman seçenekleriyle günlük kullanımda pratik bir yapı sunan model, Mayıs listesinde kampanyalı fiyatlarıyla dikkat çeken seçeneklerden biri oluyor.

i20 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

i30 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Comfort, DCT (2026) 1.944.000 TL 1.944.000 TL 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Prime, DCT (2026) 2.250.000 TL 2.250.000 TL

Hyundai i30, kompakt hatchback sınıfında daha güçlü motor seçeneği ve DCT şanzımanıyla öne çıkıyor. Comfort ve Prime donanımlarıyla listelenen model, günlük kullanımda konfor ve performans beklentisini aynı potada değerlendiren kullanıcılar için alternatif oluşturuyor.

i30 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 11.000 TL -

BAYON fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, Manuel (2026) 1.587.000 TL 1.560.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, DCT (2026) 1.760.000 TL 1.750.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style, DCT (2026) 1.965.000 TL 1.805.666 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite, DCT (2026) 2.085.000 TL 1.882.332 TL

BAYON, Hyundai’nin yerli üretim kompakt SUV modellerinden biri olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla öne çıkıyor. Mayıs 2026 listesinde manuel ve DCT şanzımanlı versiyonlarla sunulan modelde kampanyalı fiyatlar özellikle Style ve Elite paketlerde dikkat çekiyor.

BAYON opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

KONA fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin Prime, DCT (2025) 2.340.000 TL 2.340.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin Prime, DCT (2026) 2.380.000 TL 2.380.000 TL

Hyundai KONA, kompakt SUV sınıfında benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla listede yer alıyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde 2025 ve 2026 model yılları ayrı ayrı gösterilen KONA, tasarım ve kullanım pratikliğini bir arada arayan kullanıcılara hitap ediyor.

KONA opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 10.000 TL -

TUCSON fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Comfort, DCT (2025) 2.351.000 TL 2.299.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Prime Plus, DCT (2025) 2.935.000 TL 2.850.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Elite, DCT (2025) 3.248.000 TL 3.105.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x4 Elite Plus, DCT (2025) 3.585.000 TL 3.445.000 TL 1.6 CRDi 136 PS, Dizel 4x2 Prime, DCT (2025) 2.868.000 TL 2.799.000 TL 1.6 CRDi 136 PS, Dizel 4x2 Elite, DCT (2025) 3.370.000 TL 3.225.000 TL 1.6 CRDi 136 PS, Dizel 4x4 Elite Plus, DCT (2025) 3.682.000 TL 3.592.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Comfort, DCT (2026) 2.576.248 TL 2.387.262 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Prime, DCT (2026) 2.771.000 TL 2.679.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Elite, DCT (2026) 3.378.000 TL 3.248.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x4 Elite Plus, DCT (2026) 3.715.000 TL 3.585.000 TL

TUCSON, Hyundai’nin SUV ürün gamındaki en geniş seçenekli modellerinden biri olarak Mayıs listesinde hem 2025 hem de 2026 model yılıyla yer alıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan model, 4x2 ve 4x4 versiyonlarıyla farklı kullanım beklentilerine yanıt veriyor.

TUCSON opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 14.000 TL -

INSTER fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 71,1 kW, Elektrik Dynamic, Otomatik (2025) 1.550.000 TL 1.550.000 TL 84,5 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2025) 1.790.000 TL 1.790.000 TL 84,5 kW, Elektrik Cross Advance, Otomatik (2025) 1.840.000 TL 1.840.000 TL

INSTER, Hyundai’nin elektrikli ürün gamındaki şehir odaklı modellerinden biri olarak kompakt yapısıyla öne çıkıyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde Dynamic, Advance ve Cross Advance versiyonlarıyla yer alan model, elektrikli mobiliteye daha erişilebilir bir başlangıç arayanlara hitap ediyor.

INSTER opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

KONA Elektrik fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 99 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2025) 2.375.000 TL 2.280.000 TL

KONA Elektrik, kompakt SUV gövdesini tamamen elektrikli motorla birleştiren bir model olarak listede yer alıyor. Advance donanımıyla sunulan araçta Mayıs 2026 itibarıyla kampanyalı fiyat avantajı bulunuyor. Bu yapı, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek oluşturuyor.

KONA Elektrik opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 10.000 TL -

IONIQ 5 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrik Dynamic Visionroof, Otomatik (2026) 3.150.000 TL 2.484.602 TL 160 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2026) 3.490.000 TL 3.490.000 TL

IONIQ 5, Hyundai’nin tamamen elektrikli model ailesinde dikkat çeken seçeneklerden biri olarak modern tasarımı ve elektrikli sürüş karakteriyle öne çıkıyor. Mayıs 2026 listesinde özellikle Dynamic Visionroof versiyonunda açıklanan kampanyalı fiyat, modelin en dikkat çeken gelişmesi durumunda.

IONIQ 5 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 12.000 TL -

IONIQ 5 N fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 448 kW, Elektrik 4x4 N, Otomatik (2025) 6.205.000 TL 5.800.000 TL

IONIQ 5 N, Hyundai’nin elektrikli performans odaklı modelleri arasında konumlanıyor. 448 kW güç bilgisiyle listelenen model, Mayıs 2026 fiyatlarında kampanyalı satış fiyatıyla öne çıkıyor. Performans karakteri arayan elektrikli otomobil kullanıcıları için özel bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

IONIQ 5 N opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

IONIQ 6 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 111 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2025) 2.484.000 TL 2.374.000 TL

IONIQ 6, Hyundai’nin elektrikli sedan karakterli modellerinden biri olarak akıcı tasarım çizgileri ve elektrikli altyapısıyla öne çıkıyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde Advance donanımıyla yer alan model, kampanyalı fiyat avantajı sunan elektrikli seçeneklerden biri olarak listeleniyor.

IONIQ 6 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 12.000 TL -

IONIQ 9 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 160 kW (218 PS), Elektrik RWD Progressive, Otomatik (2025) 5.560.000 TL 5.560.000 TL 160 kW (218 PS), Elektrik RWD Progressive, Otomatik (2026) 5.810.000 TL 5.810.000 TL 226 kW (307 PS), Elektrik AWD Calligraphy, Otomatik (2026) 6.960.000 TL 6.960.000 TL

IONIQ 9, Hyundai’nin elektrikli ürün gamında üst sınıfa konumlanan modellerinden biri olarak geniş yapı ve güçlü motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Mayıs 2026 fiyatlarında 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri bulunan araç, RWD ve AWD versiyonlarıyla sunuluyor.

IONIQ 9 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026