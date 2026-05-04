Renault, Mayıs 2026 dönemine ait güncel sıfır otomobil fiyatlarını yayımladı. Markanın ürün gamında Yeni Clio, Eski Clio, Captur, Yeni Duster, Megane Sedan, Austral, Rafale ve elektrikli modeller yer alırken, Scenic E-Tech Elektrikli’nin listeye eklenmesi ayın öne çıkan gelişmesi oldu.
*Fiyat tabloları, paylaşılan Mayıs 2026 Renault fiyat listesi esas alınarak hazırlanmıştır.
Renault fiyat listesi - Mayıs 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Clio
|1.830.000 TL
|1.795.000 TL
|R5 E-Tech Elektrikli
|1.886.000 TL
|-
|Clio
|1.735.000 TL
|1.695.000 TL
|Captur
|2.156.000 TL
|-
|Yeni Duster
|1.825.000 TL
|1.788.000 TL
|Megane E-Tech Elektrikli
|2.386.000 TL
|-
|Megane Sedan
|1.791.000 TL
|2.108.000 TL
|Austral
|2.626.000 TL
|-
|Scenic E-Tech Elektrikli
|3.490.000 TL
|3.300.000 TL
|Rafale
|3.748.000 TL
|-
Yeni Clio fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe EDC 115 hp, Benzinli
|evolution plus, Otomatik
|1.830.000 TL
|1.795.000 TL
|TCe EDC 115 hp, Benzinli
|esprit alpine, Otomatik
|2.035.000 TL
|-
Yeni Clio, Renault’nun kompakt hatchback sınıfındaki güncel temsilcisi olarak şehir içi kullanıma odaklanan bir model. Otomatik şanzımanlı motor seçeneği ve iki farklı donanım seviyesiyle sunulan otomobil, günlük kullanımda pratiklik ve donanım dengesi arayan kullanıcılara hitap ediyor.
Yeni Clio opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|evolution plus
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|evolution plus
|Metalik Renk
|13.000 TL
|esprit alpine
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|esprit alpine
R5 E-Tech Elektrikli fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|EV40 120 hp, Elektrikli
|Techno, Otomatik (2025)
|1.886.000 TL
|-
|EV52 150 hp, Elektrikli
|Techno, Otomatik (2026)
|2.101.000 TL
|-
R5 E-Tech Elektrikli, Renault’nun şehir odaklı elektrikli modeli olarak kompakt boyutları ve retro esintili tasarım diliyle öne çıkıyor. Elektrikli altyapısı sayesinde özellikle şehir içi kullanımda sessiz ve pratik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen model, farklı batarya ve güç seçenekleriyle listede yer alıyor.
R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Tavan
|13.000 TL
|Techno
|Harman Kardon Ses Sistemi
|39.000 TL
|Techno
|Chrono Jant Tasarımı
|12.000 TL
|Techno
|Özel Renk
|39.000 TL
|Techno
|Kırmızı Tavan Çizgisi
|8.000 TL
|Techno
|Altın Tavan Çizgisi
|8.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|19.000 TL
|Techno
|Gelişmiş Sürüş Paketi
|27.000 TL
|Techno
Clio fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0 TCe X-Tronic 90 hp, Benzinli
|evolution, Otomatik
|1.735.000 TL
|1.695.000 TL
Clio, Renault ürün gamında daha erişilebilir konumda yer alan kompakt hatchback seçeneklerinden biri olmaya devam ediyor. Tek motor ve donanım kombinasyonuyla listelenen model, şehir içi kullanım, düşük boyut avantajı ve otomatik şanzıman tercih eden kullanıcılar için sade bir alternatif sunuyor.
Clio opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|evolution
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|evolution
Captur fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.3 mild hybrid EDC 140 hp
|techno, Otomatik (2025)
|2.063.000 TL
|-
|1.3 mild hybrid EDC 140 hp
|techno, Otomatik (2026)
|2.156.000 TL
|-
Captur, kompakt SUV sınıfında konumlanan ve yüksek sürüş pozisyonuyla şehir içi kullanımda pratiklik sağlayan bir model. Mild hybrid motor seçeneği ve otomatik şanzımanla sunulan Captur, hem kompakt ölçüler hem de SUV karakteri arayan kullanıcılar için listede yer alıyor.
Captur opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|techno
|Yedek Lastik (hacim kazanımlı)
|14.000 TL
|techno
Yeni Duster fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Eco-G 120 hp, Benzin/LPG
|evolution, Manuel
|1.825.000 TL
|1.788.000 TL
|Turbo TCe EDC 145 hp, Benzinli
|evolution, Otomatik
|2.010.000 TL
|-
|hybrid 4x4 LPG 150 hp, Benzin/LPG
|evolution, Otomatik
|2.715.000 TL
|-
|Turbo TCe EDC 145 hp, Benzinli
|techno, Otomatik
|2.080.000 TL
|-
|Full hybrid E-Tech 160 hp
|techno, Otomatik
|2.530.000 TL
|-
|hybrid 4x4 LPG 150 hp, Benzin/LPG
|techno, Otomatik
|2.750.000 TL
|-
Yeni Duster, Renault’nun SUV ürün gamında uygun fiyatlı ve çok yönlü seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Eco-G, turbo benzinli, full hybrid ve 4x4 LPG seçenekleriyle geniş bir motor gamına sahip olan model, şehir içi kullanım kadar zorlu yol koşullarına da hitap ediyor.
Yeni Duster opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|evolution
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|evolution
|Modüler Tavan Barı
|7.000 TL
|evolution
|Sis Farı
|3.500 TL
|evolution
|Ön ve Yan Park Sensörü
|10.000 TL
|techno
|Multiview Kamera
|28.000 TL
|techno
|Kör Nokta Uyarı Sistemi
|20.000 TL
|techno
|Metalik Renk
|15.000 TL
|techno
|18'' Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 TL
|techno
|18'' Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 TL
|techno
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|techno
Megane E-Tech Elektrikli fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|EV60 220 hp, Elektrikli
|Techno, Otomatik (2025)
|2.273.000 TL
|-
|EV60 220 hp, Elektrikli
|Techno, Otomatik (2026)
|2.386.000 TL
|-
|EV60 220 hp, Elektrikli
|Esprit Alpine, Otomatik (2026)
|2.486.000 TL
|-
Megane E-Tech Elektrikli, Renault’nun elektrikli kompakt sınıftaki temsilcisi olarak modern tasarım ve elektrikli sürüş karakterini bir araya getiriyor. Techno ve Esprit Alpine donanımlarıyla listelenen model, elektrikli otomobile geçmek isteyen ancak kompakt sınıf ölçülerinden uzaklaşmak istemeyen kullanıcılara sesleniyor.
Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Tavan
|12.000 TL
|Techno
|Koltuk Isıtma Paketi
|23.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Techno
|Isıtmalı Direksiyon
|7.000 TL
|Techno
|20'' Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar
|23.000 TL
|Techno
|Çift Renk Tavan
|12.000 TL
|Esprit Alpine
|Özel Renk
|13.000 TL
|Esprit Alpine
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Esprit Alpine
Megane Sedan fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Touch, Manuel
|1.791.000 TL
|-
|1.3 TCe EDC 140 bg, Benzinli
|Touch, Otomatik
|2.160.000 TL
|2.108.000 TL
|1.3 TCe EDC 140 bg, Benzinli
|Icon, Otomatik
|2.325.000 TL
|-
|1.5 Blue dCi EDC 115 bg, Dizel
|Icon, Otomatik
|2.699.000 TL
|-
Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki en bilinen modellerinden biri olarak ürün gamındaki yerini koruyor. Manuel ve otomatik benzinli seçeneklerin yanında dizel otomatik versiyon da listede bulunuyor. Geniş kullanım alanı, özellikle aile ve filo tercihleri için modeli öne çıkarıyor.
Megane Sedan opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Touch
|Yedek Lastik
|16.000 TL
|Touch
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|115.000 TL
|Icon
|Eller Serbest Bagaj Kapağı
|10.000 TL
|Icon
|Adaptif Cruise Control (Stop&Go)
|30.000 TL
|Icon
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Icon
|Yedek Lastik
|16.000 TL
|Icon
|Ekran Paketi
|21.000 TL
|Icon
|Isıtmalı Sürücü ve Yolcu Koltukları
|17.000 TL
|Icon
|18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|42.000 TL
|Icon
Austral fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|mild hybrid 150 hp
|techno, Otomatik
|2.626.000 TL
|-
|mild hybrid 150 hp
|esprit alpine, Otomatik
|3.056.000 TL
|-
Austral, Renault’nun C-SUV sınıfındaki modern temsilcilerinden biri olarak konfor ve teknolojiyi birlikte sunan bir model. Mild hybrid motor seçeneğiyle listelenen Austral, şehir içi kullanım ve uzun yol ihtiyaçlarını aynı gövdede karşılamak isteyen kullanıcılar için dengeli bir seçenek oluşturuyor.
Austral opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.500 TL
|techno
|Metalik Renk
|17.500 TL
|esprit alpine
Scenic E-Tech Elektrikli fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|EV87 220 hp, Elektrikli
|Esprit Alpine, Otomatik
|3.490.000 TL
|3.300.000 TL
Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun Mayıs 2026 fiyat listesine eklenen en dikkat çekici modellerinden biri oldu. Tamamen elektrikli yapısı ve Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan model, fiyat seviyesiyle Renault gamının üst basamaklarında konumlanıyor. Kampanyalı fiyatına rağmen 3 milyon TL barajının oldukça üzerinde yer alıyor.
Scenic E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Esprit Alpine
|Çift Renk Tavan
|16.500 TL
|Esprit Alpine
Rafale fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|full hybrid E-Tech 200 hp
|esprit alpine, Otomatik (2025)
|3.748.000 TL
|-
Rafale, Renault’nun sportif SUV-coupe çizgisine sahip üst seviye modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Full hybrid E-Tech motor seçeneğiyle sunulan model, tasarım ve donanım tarafında markanın daha prestijli seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Fiyat seviyesi de bu konumu destekliyor.
Rafale opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.000 TL
|Esprit Alpine