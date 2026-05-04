Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Renault’nun Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Bu ay listenin en dikkat çeken gelişmesi, tamamen elektrikli Scenic E-Tech Elektrikli modelinin Türkiye’de satışa sunulması oldu. Scenic’in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 3.490.000 TL olarak açıklanırken, bazı modellerde kampanyalı fiyatlar da listede yer aldı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Renault, Mayıs 2026 dönemine ait güncel sıfır otomobil fiyatlarını yayımladı. Markanın ürün gamında Yeni Clio, Eski Clio, Captur, Yeni Duster, Megane Sedan, Austral, Rafale ve elektrikli modeller yer alırken, Scenic E-Tech Elektrikli’nin listeye eklenmesi ayın öne çıkan gelişmesi oldu.

*Fiyat tabloları, paylaşılan Mayıs 2026 Renault fiyat listesi esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu içerikte Renault’nun Mayıs 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini ve opsiyon fiyatlarını inceliyoruz.

Renault fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı
Yeni Clio 1.830.000 TL 1.795.000 TL
R5 E-Tech Elektrikli 1.886.000 TL -
Clio 1.735.000 TL 1.695.000 TL
Captur 2.156.000 TL -
Yeni Duster 1.825.000 TL 1.788.000 TL
Megane E-Tech Elektrikli 2.386.000 TL -
Megane Sedan 1.791.000 TL 2.108.000 TL
Austral 2.626.000 TL -
Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL 3.300.000 TL
Rafale 3.748.000 TL -

Yeni Clio fiyatları - Mayıs 2026

2026 Renault Clio

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
TCe EDC 115 hp, Benzinli evolution plus, Otomatik 1.830.000 TL 1.795.000 TL
TCe EDC 115 hp, Benzinli esprit alpine, Otomatik 2.035.000 TL -

Yeni Clio, Renault’nun kompakt hatchback sınıfındaki güncel temsilcisi olarak şehir içi kullanıma odaklanan bir model. Otomatik şanzımanlı motor seçeneği ve iki farklı donanım seviyesiyle sunulan otomobil, günlük kullanımda pratiklik ve donanım dengesi arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni Clio opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL evolution plus
Yedek Lastik 12.000 TL evolution plus
Metalik Renk 13.000 TL esprit alpine
Yedek Lastik 12.000 TL esprit alpine

R5 E-Tech Elektrikli fiyatları - Mayıs 2026

Renault 5 E-Tech

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
EV40 120 hp, Elektrikli Techno, Otomatik (2025) 1.886.000 TL -
EV52 150 hp, Elektrikli Techno, Otomatik (2026) 2.101.000 TL -

R5 E-Tech Elektrikli, Renault’nun şehir odaklı elektrikli modeli olarak kompakt boyutları ve retro esintili tasarım diliyle öne çıkıyor. Elektrikli altyapısı sayesinde özellikle şehir içi kullanımda sessiz ve pratik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen model, farklı batarya ve güç seçenekleriyle listede yer alıyor.

R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Tavan 13.000 TL Techno
Harman Kardon Ses Sistemi 39.000 TL Techno
Chrono Jant Tasarımı 12.000 TL Techno
Özel Renk 39.000 TL Techno
Kırmızı Tavan Çizgisi 8.000 TL Techno
Altın Tavan Çizgisi 8.000 TL Techno
Metalik Renk 19.000 TL Techno
Gelişmiş Sürüş Paketi 27.000 TL Techno

Clio fiyatları - Mayıs 2026

2025 Renault Clio

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 TCe X-Tronic 90 hp, Benzinli evolution, Otomatik 1.735.000 TL 1.695.000 TL

Clio, Renault ürün gamında daha erişilebilir konumda yer alan kompakt hatchback seçeneklerinden biri olmaya devam ediyor. Tek motor ve donanım kombinasyonuyla listelenen model, şehir içi kullanım, düşük boyut avantajı ve otomatik şanzıman tercih eden kullanıcılar için sade bir alternatif sunuyor.

Clio opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL evolution
Yedek Lastik 12.000 TL evolution

Captur fiyatları - Mayıs 2026

Renault Captur

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.3 mild hybrid EDC 140 hp techno, Otomatik (2025) 2.063.000 TL -
1.3 mild hybrid EDC 140 hp techno, Otomatik (2026) 2.156.000 TL -

Captur, kompakt SUV sınıfında konumlanan ve yüksek sürüş pozisyonuyla şehir içi kullanımda pratiklik sağlayan bir model. Mild hybrid motor seçeneği ve otomatik şanzımanla sunulan Captur, hem kompakt ölçüler hem de SUV karakteri arayan kullanıcılar için listede yer alıyor.

Captur opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL techno
Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 14.000 TL techno

Yeni Duster fiyatları - Mayıs 2026

Renault Duster

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Eco-G 120 hp, Benzin/LPG evolution, Manuel 1.825.000 TL 1.788.000 TL
Turbo TCe EDC 145 hp, Benzinli evolution, Otomatik 2.010.000 TL -
hybrid 4x4 LPG 150 hp, Benzin/LPG evolution, Otomatik 2.715.000 TL -
Turbo TCe EDC 145 hp, Benzinli techno, Otomatik 2.080.000 TL -
Full hybrid E-Tech 160 hp techno, Otomatik 2.530.000 TL -
hybrid 4x4 LPG 150 hp, Benzin/LPG techno, Otomatik 2.750.000 TL -

Yeni Duster, Renault’nun SUV ürün gamında uygun fiyatlı ve çok yönlü seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Eco-G, turbo benzinli, full hybrid ve 4x4 LPG seçenekleriyle geniş bir motor gamına sahip olan model, şehir içi kullanım kadar zorlu yol koşullarına da hitap ediyor.

Yeni Duster opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL evolution
Yedek Lastik 14.000 TL evolution
Modüler Tavan Barı 7.000 TL evolution
Sis Farı 3.500 TL evolution
Ön ve Yan Park Sensörü 10.000 TL techno
Multiview Kamera 28.000 TL techno
Kör Nokta Uyarı Sistemi 20.000 TL techno
Metalik Renk 15.000 TL techno
18'' Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL techno
18'' Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL techno
Yedek Lastik 14.000 TL techno

Megane E-Tech Elektrikli fiyatları - Mayıs 2026

Renault Megane E-Tech

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
EV60 220 hp, Elektrikli Techno, Otomatik (2025) 2.273.000 TL -
EV60 220 hp, Elektrikli Techno, Otomatik (2026) 2.386.000 TL -
EV60 220 hp, Elektrikli Esprit Alpine, Otomatik (2026) 2.486.000 TL -

Megane E-Tech Elektrikli, Renault’nun elektrikli kompakt sınıftaki temsilcisi olarak modern tasarım ve elektrikli sürüş karakterini bir araya getiriyor. Techno ve Esprit Alpine donanımlarıyla listelenen model, elektrikli otomobile geçmek isteyen ancak kompakt sınıf ölçülerinden uzaklaşmak istemeyen kullanıcılara sesleniyor.

Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Tavan 12.000 TL Techno
Koltuk Isıtma Paketi 23.000 TL Techno
Metalik Renk 13.000 TL Techno
Isıtmalı Direksiyon 7.000 TL Techno
20'' Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar 23.000 TL Techno
Çift Renk Tavan 12.000 TL Esprit Alpine
Özel Renk 13.000 TL Esprit Alpine
Metalik Renk 13.000 TL Esprit Alpine

Megane Sedan fiyatları - Mayıs 2026

Renault Megane Sedan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Manuel 1.791.000 TL -
1.3 TCe EDC 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik 2.160.000 TL 2.108.000 TL
1.3 TCe EDC 140 bg, Benzinli Icon, Otomatik 2.325.000 TL -
1.5 Blue dCi EDC 115 bg, Dizel Icon, Otomatik 2.699.000 TL -

Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki en bilinen modellerinden biri olarak ürün gamındaki yerini koruyor. Manuel ve otomatik benzinli seçeneklerin yanında dizel otomatik versiyon da listede bulunuyor. Geniş kullanım alanı, özellikle aile ve filo tercihleri için modeli öne çıkarıyor.

Megane Sedan opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL Touch
Yedek Lastik 16.000 TL Touch
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 115.000 TL Icon
Eller Serbest Bagaj Kapağı 10.000 TL Icon
Adaptif Cruise Control (Stop&Go) 30.000 TL Icon
Metalik Renk 15.000 TL Icon
Yedek Lastik 16.000 TL Icon
Ekran Paketi 21.000 TL Icon
Isıtmalı Sürücü ve Yolcu Koltukları 17.000 TL Icon
18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 42.000 TL Icon

Austral fiyatları - Mayıs 2026

Renault Austral

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
mild hybrid 150 hp techno, Otomatik 2.626.000 TL -
mild hybrid 150 hp esprit alpine, Otomatik 3.056.000 TL -

Austral, Renault’nun C-SUV sınıfındaki modern temsilcilerinden biri olarak konfor ve teknolojiyi birlikte sunan bir model. Mild hybrid motor seçeneğiyle listelenen Austral, şehir içi kullanım ve uzun yol ihtiyaçlarını aynı gövdede karşılamak isteyen kullanıcılar için dengeli bir seçenek oluşturuyor.

Austral opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.500 TL techno
Metalik Renk 17.500 TL esprit alpine

Scenic E-Tech Elektrikli fiyatları - Mayıs 2026

Renault Scenic E-Tech

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
EV87 220 hp, Elektrikli Esprit Alpine, Otomatik 3.490.000 TL 3.300.000 TL

Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun Mayıs 2026 fiyat listesine eklenen en dikkat çekici modellerinden biri oldu. Tamamen elektrikli yapısı ve Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan model, fiyat seviyesiyle Renault gamının üst basamaklarında konumlanıyor. Kampanyalı fiyatına rağmen 3 milyon TL barajının oldukça üzerinde yer alıyor.

Scenic E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL Esprit Alpine
Çift Renk Tavan 16.500 TL Esprit Alpine

Rafale fiyatları - Mayıs 2026

Renault Rafale

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
full hybrid E-Tech 200 hp esprit alpine, Otomatik (2025) 3.748.000 TL -

Rafale, Renault’nun sportif SUV-coupe çizgisine sahip üst seviye modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Full hybrid E-Tech motor seçeneğiyle sunulan model, tasarım ve donanım tarafında markanın daha prestijli seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Fiyat seviyesi de bu konumu destekliyor.

Rafale opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 21.000 TL Esprit Alpine

