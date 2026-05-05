Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Togg’un Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Başlangıç fiyatı T10X’te 1.869.048 TL, T10F’te ise 1.884.980 TL olarak paylaşıldı.

Togg, Mayıs 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Her iki modelde de V1 ve V2 donanım seviyeleriyle birlikte farklı menzil seçenekleri sunuluyor.

Bu içerikte Togg’un Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyat listesine, model bazlı versiyon detaylarına ve opsiyon fiyatlarına yakından bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda T10X ve T10F modellerinin tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını görebilirsiniz.

Togg fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı T10X 1.869.048 TL - T10F 1.884.980 TL -

T10F fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL - Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL - Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL - Elektrikli V2 4More 3.217.857 TL -

Togg T10F, markanın fastback karakterli elektrikli modeli olarak ürün gamında T10X’e farklı bir alternatif oluşturuyor. Mayıs 2026 listesinde V1 ve V2 donanım seçenekleriyle yer alan model, standart ve uzun menzil versiyonlarıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.

T10F opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Teknoloji ve Konfor Paketi 40.000 TL V1 Kış Paketi 30.000 TL V2 Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2 19 İnç Jantlar 40.000 TL V1 Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 50.000 TL V2 Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 66.000 TL V2 4More Panoramik Cam Tavan 50.000 TL V1, V2 Meridian Premium Ses Sistemi 50.000 TL V2 Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar 50.000 TL V2

T10X fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.869.048 TL - Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.179.668 TL - Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL - Elektrikli V2 4More Obsidiyen 3.218.057 TL -

Togg T10X, markanın SUV gövde tipine sahip elektrikli modeli olarak yüksek sürüş pozisyonu ve geniş kullanım alanı arayan kullanıcılara hitap ediyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde modelin en erişilebilir versiyonu V1 RWD Standart Menzil olarak öne çıkıyor.

T10X opsiyon fiyatları - Mayıs 2026