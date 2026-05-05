Togg, Mayıs 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Her iki modelde de V1 ve V2 donanım seviyeleriyle birlikte farklı menzil seçenekleri sunuluyor.
Bu içerikte Togg’un Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyat listesine, model bazlı versiyon detaylarına ve opsiyon fiyatlarına yakından bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda T10X ve T10F modellerinin tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını görebilirsiniz.
Togg fiyat listesi - Mayıs 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|T10X
|1.869.048 TL
|-
|T10F
|1.884.980 TL
|-
T10F fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.884.980 TL
|-
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.195.600 TL
|-
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.370.930 TL
|-
|Elektrikli
|V2 4More
|3.217.857 TL
|-
Togg T10F, markanın fastback karakterli elektrikli modeli olarak ürün gamında T10X’e farklı bir alternatif oluşturuyor. Mayıs 2026 listesinde V1 ve V2 donanım seçenekleriyle yer alan model, standart ve uzun menzil versiyonlarıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.
T10F opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|40.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|30.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|50.000 TL
|V2
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|66.000 TL
|V2 4More
|Panoramik Cam Tavan
|50.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|50.000 TL
|V2
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|50.000 TL
|V2
T10X fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.869.048 TL
|-
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.179.668 TL
|-
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.371.000 TL
|-
|Elektrikli
|V2 4More Obsidiyen
|3.218.057 TL
|-
Togg T10X, markanın SUV gövde tipine sahip elektrikli modeli olarak yüksek sürüş pozisyonu ve geniş kullanım alanı arayan kullanıcılara hitap ediyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde modelin en erişilebilir versiyonu V1 RWD Standart Menzil olarak öne çıkıyor.
T10X opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|50.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|25.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|22 kW AC Şarj Kapasitesi
|40.000 TL
|V1, V2
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|65.000 TL
|V2
|Obsidiyen Tasarım Paketi
|100.000 TL
|V2 4More