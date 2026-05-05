Skoda’nın Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Fabia’dan Kodiaq’a, Superb’den elektrikli Elroq ve Enyaq ailesine kadar geniş ürün gamında güncel fiyatlar paylaşıldı. Listede bazı modellerde kampanyalı fiyatlar dikkat çekerken, markanın en erişilebilir modeli 1.834.900 TL fiyatıyla Fabia oldu.

Skoda, Mayıs 2026 güncel otomobil fiyat listesini yayımladı. Listeye göre markanın Türkiye’de satışta olan neredeyse modellerinde kampanyalı fiyatlar yer alıyor.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Bu içerikte Skoda’nın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatları, model bazlı donanım seçenekleri ve opsiyon seçeneklerini inceliyoruz. Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq ve Enyaq ailesinin güncel fiyatlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Skoda fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Škoda Fabia ₺1.834.900 ₺1.727.200 Škoda Scala ₺1.859.900 - Škoda Kamiq ₺2.029.900 ₺1.802.100 Škoda Octavia ₺2.644.900 - Škoda Karoq ₺3.154.900 - Yeni Škoda Kodiaq ₺3.704.900 - Yeni Škoda Enyaq ₺3.699.900 ₺3.423.500 Yeni Škoda Enyaq Coupé ₺3.799.900 ₺3.516.000 Škoda Superb ₺3.774.900 - Yeni Škoda Elroq ₺2.474.900 ₺2.299.900

Škoda Fabia fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS Premium, DSG ₺1.834.900 ₺1.727.200 1.5 TSI 150 PS Monte Carlo, DSG ₺2.219.900 -

Fabia, Skoda ürün gamının kompakt hatchback temsilcisi olarak şehir içi kullanımda pratiklik arayan kullanıcılara hitap ediyor. Mayıs 2026 listesinde iki farklı donanım seçeneğiyle yer alan model, markanın en erişilebilir başlangıç fiyatına sahip otomobili olarak öne çıkıyor.

Škoda Fabia opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (3-5) ₺18.519 - Exclusive Renk (3-5) ₺18.519 -

Škoda Scala fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS Elite, DSG ₺1.859.900 - 1.0 TSI 115 PS Premium, DSG ₺2.149.900 - 1.5 TSI 150 PS Premium, DSG ₺2.279.900 - 1.5 TSI 150 PS Monte Carlo, DSG ₺2.589.900 ₺2.214.000

Scala, hatchback gövde yapısıyla kompakt sınıfta konumlanan bir model. Günlük kullanım ihtiyaçlarına yanıt veren yapısı ve farklı motor-donanım seçenekleriyle Fabia’dan daha geniş bir otomobil arayan kullanıcılar için alternatif oluşturuyor. Monte Carlo versiyonunda kampanyalı fiyat paylaşılması dikkat çekiyor.

Škoda Scala opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (3-5) ₺18.519 - Exclusive Renk (3-5) ₺18.519 - Panoramik Cam Tavan (3-5) ₺39.352 -

Škoda Kamiq fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS Elite, DSG ₺2.029.900 ₺1.802.100 1.0 TSI 115 PS Premium, DSG ₺2.274.900 - 1.5 TSI 150 PS Premium, DSG ₺2.539.900 - 1.5 TSI 150 PS Monte Carlo, DSG ₺2.704.900 ₺2.363.900

Kamiq, Skoda’nın şehir odaklı SUV seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Kompakt SUV karakteri, otomatik şanzımanlı versiyonları ve kampanyalı giriş fiyatıyla özellikle şehir içi kullanımda yüksek oturma pozisyonu isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor.

Škoda Kamiq opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (3-5) ₺18.519 - Exclusive Renk (3-5) ₺18.519 - Panoramik Cam Tavan (3-5) ₺39.352 -

Škoda Octavia fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS Elite, DSG ₺2.644.900 - 1.5 TSI mHEV 150 PS Premium, DSG ₺3.004.900 ₺2.523.400 1.5 TSI mHEV 150 PS Prestige, DSG ₺3.304.900 - 1.5 TSI mHEV 150 PS Sportline, DSG ₺3.304.900 - 2.0 TSI 265 PS RS, DSG ₺5.434.900 - 1.5 TSI mHEV 150 PS Combi Sportline, DSG ₺3.404.900 - 2.0 TSI 265 PS Combi RS, DSG ₺5.534.900 -

Octavia, Skoda’nın geniş kullanıcı kitlesine hitap eden kompakt sınıf temsilcileri arasında yer alıyor. Sedan formuna yakın liftback yapısı ve Combi versiyonlarıyla aile kullanımı ve uzun yol ihtiyaçlarına da uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Škoda Octavia opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (3-5) ₺21.930 - Exclusive Renk (3-5) ₺21.930 -

Škoda Karoq fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI 150 PS Premium, DSG ₺3.154.900 - 1.5 TSI 150 PS Prestige, DSG ₺3.474.900 ₺3.134.100 1.5 TSI 150 PS Sportline, DSG ₺3.574.900 ₺3.224.200

Karoq, Skoda’nın SUV ailesinde Kamiq’in üzerinde konumlanan bir model olarak daha geniş iç hacim ve daha olgun bir kullanım karakteri sunuyor. Prestige ve Sportline donanımlarında paylaşılan kampanyalı fiyatlar, modelin Mayıs listesindeki dikkat çeken noktaları arasında.

Škoda Karoq opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (3-5) ₺21.930 - Exclusive Renk (3-5) ₺21.930 - Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan (3-5) ₺41.667 -

Yeni Škoda Kodiaq fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS Premium, DSG ₺3.704.900 - 1.5 TSI mHEV 150 PS Prestige, DSG ₺4.504.900 ₺3.993.200 1.5 TSI mHEV 150 PS Sportline, DSG ₺4.654.900 ₺4.427.600 2.0 TDI SCR 193 PS Prestige, DSG 4x4 ₺6.504.900 - 2.0 TDI SCR 193 PS Sportline, DSG 4x4 ₺6.754.900 - 2.0 TSI 265 PS RS, DSG 4x4 ₺7.104.900 -

Yeni Kodiaq, Skoda ürün gamının büyük SUV seçeneklerinden biri olarak listede geniş motor ve donanım seçenekleriyle yer alıyor. 1.5 TSI mHEV motorlu versiyonlarda kampanyalı fiyatlar paylaşılırken, dizel 4x4 ve RS seçenekleri modelin üst basamaklarını oluşturuyor.

Yeni Škoda Kodiaq opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (3-5) ₺21.930 - Exclusive Renk (3-5) ₺21.930 - 7 Kişilik Versiyon (3-5) ₺46.296 -

Škoda Superb fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS Premium, DSG ₺3.774.900 - 1.5 TSI mHEV 150 PS Prestige, DSG ₺4.454.900 ₺3.745.900 1.5 TSI mHEV 150 PS Sportline, DSG ₺4.454.900 ₺3.686.700 1.5 TSI mHEV 150 PS L&K Crystal, DSG ₺4.904.900 ₺4.423.200 2.0 TDI 193 PS L&K Crystal, DSG 4x4 ₺6.854.900 - 2.0 TSI 265 PS L&K Crystal, DSG 4x4 ₺6.954.900 - 1.5 TSI mHEV 150 PS Combi Prestige, DSG ₺4.574.900 - 1.5 TSI mHEV 150 PS Combi L&K Crystal, DSG ₺5.024.900 - 2.0 TDI SCR 193 PS Combi L&K Crystal, DSG 4x4 ₺6.974.900 - 2.0 TSI 265 PS Combi L&K Crystal, DSG 4x4 ₺7.074.900 -

Superb, Skoda’nın üst sınıfa yakın konumlanan geniş aile ve iş otomobili seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Sedan ve Combi gövde seçenekleriyle sunulan model, özellikle konfor ve iç hacim beklentisi yüksek kullanıcılar için listede önemli bir yer tutuyor.

Škoda Superb opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (3-5) ₺21.930 - Exclusive Renk (3-5) ₺21.930 -

Yeni Škoda Elroq fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Prestige 204 PS ₺2.474.900 ₺2.299.900

Yeni Elroq, Skoda’nın elektrikli ürün gamında kompakt SUV karakteriyle konumlanan modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Tek versiyonla paylaşılan Mayıs fiyatında kampanyalı tutar da açıklanmış durumda. Model, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için dikkat çeken seçeneklerden biri.

Yeni Škoda Elroq opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (3-5) ₺33.333 - Exclusive Renk (3-5) ₺33.333 -

Yeni Škoda Enyaq fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Prestige 204 PS ₺3.699.900 ₺3.423.500

Yeni Enyaq, Skoda’nın elektrikli SUV ailesindeki önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Mayıs 2026 listesinde 60 e-Prestige 204 PS versiyonuyla yer alan modelde, tavsiye edilen fiyatın yanında kampanyalı fiyat da paylaşılmış durumda.

Yeni Škoda Enyaq opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (3-5) ₺33.333 - Exclusive Renk (3-5) ₺33.333 -

Yeni Škoda Enyaq Coupé fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Sportline 204 PS ₺3.799.900 ₺3.516.000 Elektrikli e-RS 340 PS 4x4 ₺5.199.900 -

Yeni Enyaq Coupé, elektrikli SUV yapısını daha sportif bir gövde formuyla birleştiren model olarak listede yer alıyor. 60 e-Sportline versiyonunda kampanyalı fiyat açıklanırken, e-RS 340 PS 4x4 seçeneği performans odaklı üst versiyon olarak konumlanıyor.

Yeni Škoda Enyaq Coupé opsiyon fiyatları - Mayıs 2026