Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Otomobil Taigo'nun Yeni Fiyatı

Volkswagen’in Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel ürün gamında T-Cross, Taigo, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4, ID.7 ve Touareg gibi modeller yer aldı. Mayıs ayında birçok modelde sınırlı fiyat artışı görülürken, kampanyalı fiyat bilgisi resmi web sitede paylaşılmadı.

Volkswagen, Mayıs 2026 için geçerli güncel otomobil fiyatlarını duyurdu. Markanın ürün gamında kompakt hatchback modellerden SUV seçeneklerine, performans odaklı Golf GTI ve Golf R’den elektrikli ID ailesine kadar geniş bir liste bulunuyor.

İçerikten Görseller +8 × + − ‹ ›

Bu içerikte Volkswagen’in Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini ve opsiyon fiyatlarını inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda modellerin güncel başlangıç fiyatlarını, devamında ise her modelin versiyon ve opsiyon detaylarını bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller +8 × + − ‹ ›

Volkswagen fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı T-Cross 2.230.000 TL - Taigo 2.122.000 TL - Golf 2.214.000 TL - Golf GTI 5.499.000 TL - Golf R 6.913.000 TL - Yeni T-Roc 2.701.000 TL - Tiguan 3.335.000 TL - Tayron 3.595.000 TL - Passat 3.529.000 TL - ID.4 3.126.150 TL - ID.7 4.415.150 TL - Touareg 10.717.150 TL -

T-Cross fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life 2.230.000 TL - T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life 2.630.000 TL - T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2.786.000 TL - T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.892.000 TL -

Volkswagen T-Cross, kompakt SUV sınıfında şehir içi kullanıma uygun boyutları ve pratik yapısıyla öne çıkıyor. Life, Style ve R-Line donanım seçenekleriyle listelenen model, manuel ve DSG şanzıman alternatifleriyle farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veriyor.

T-Cross opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 17.860 TL -

Taigo fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2.122.000 TL - Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 2.545.000 TL - Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2.869.000 TL - Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.992.000 TL - Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 3.053.000 TL - Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 3.265.000 TL -

Volkswagen Taigo, coupe formuna yakın tasarımıyla markanın daha dinamik görünümlü SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Mayıs listesinde Life, Style ve R-Line donanımlarıyla yer alan model, 1.0 TSI ve 1.5 TSI motor seçenekleriyle sunuluyor.

Taigo opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.930 TL - Panoramik Açılır Cam Tavan 54.600 TL -

Golf fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 2.214.000 TL - Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 2.773.000 TL - Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 3.128.000 TL - Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 3.326.000 TL - Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 3.547.000 TL -

Volkswagen Golf, kompakt hatchback sınıfının köklü temsilcilerinden biri olarak listede yer almaya devam ediyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde manuel Impression versiyonunun yanı sıra DSG şanzımanlı Life, Style ve R-Line seçenekleri bulunuyor.

Golf opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.090 TL - Panoramik Açılır Cam Tavan 62.300 TL -

Golf GTI fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI 5.499.000 TL -

Golf GTI, Volkswagen’in performans odaklı hatchback seçeneklerinden biri olarak ürün gamındaki yerini koruyor. Mayıs 2026 listesinde tek versiyonla sunulan model, GTI donanımı ve DSG şanzıman kombinasyonuyla fiyatlandırılmış durumda.

Golf GTI opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 37.890 TL - Panoramik Açılır Cam Tavan 62.300 TL -

Golf R fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R 6.913.000 TL -

Golf R, Golf ailesinin en üst performans odaklı versiyonu olarak listede ayrı bir konumda yer alıyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde R donanımıyla sunulan model, markanın sportif karakterli hatchback seçenekleri arasında bulunuyor.

Golf R opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 37.890 TL - Panoramik Açılır Cam Tavan 62.300 TL -

Yeni T-Roc fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2.701.000 TL - Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style 3.247.000 TL - Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 3.353.000 TL -

Yeni T-Roc, Volkswagen’in kompakt SUV ailesinde sportif tasarımıyla öne çıkan modellerinden biri. Mayıs 2026 listesinde Life, Style ve R-Line donanım seviyeleriyle yer alan model, 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG kombinasyonuyla satışta.

Yeni T-Roc opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.620 TL - Panoramik Açılır Cam Tavan 65.360 TL -

Tiguan fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 3.335.000 TL - Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 4.288.000 TL - Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 4.574.000 TL - Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 6.131.000 TL - Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 6.487.000 TL -

Volkswagen Tiguan, markanın SUV ürün gamındaki önemli modellerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde beş farklı versiyonla yer alıyor. Life, Elegance ve R-Line donanımlarına sahip modelde 1.5 eTSI ve 2.0 TDI motor seçenekleri bulunuyor.

Tiguan opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.500 TL - Panoramik Açılır Cam Tavan 72.550 TL -

Tayron fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 3.595.000 TL - Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life 3.692.000 TL - Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 4.596.000 TL - Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance 4.700.000 TL - Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 4.905.000 TL - Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line 5.004.000 TL -

Volkswagen Tayron, geniş iç hacim ve 7 koltuklu versiyon seçenekleriyle aile odaklı SUV arayan kullanıcıları hedefliyor. Mayıs listesinde Life, Elegance ve R-Line donanımlarıyla sunulan model, standart ve 7 koltuklu versiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Tayron opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.550 TL - Panoramik Açılır Cam Tavan 72.550 TL -

Passat fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 3.529.000 TL - Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 4.217.000 TL - Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 4.681.000 TL - Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 4.811.000 TL - Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 7.062.000 TL - Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line 7.102.000 TL - Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 7.230.000 TL -

Volkswagen Passat, geniş iç hacmi ve konfor odaklı yapısıyla markanın güçlü aile otomobili seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor. Mayıs 2026 listesinde 1.5 eTSI, 2.0 TDI ve 2.0 TSI motor seçenekleriyle farklı fiyat seviyelerinde sunuluyor.

Passat opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 37.230 TL - Panoramik Açılır Cam Tavan 72.880 TL -

ID.4 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure 3.126.150 TL -

Volkswagen ID.4, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde yer alıyor. Pure donanımıyla sunulan model, elektrikli mobiliteye geçmek isteyen kullanıcılar için Volkswagen ürün gamındaki önemli alternatiflerden biri.

ID.4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 44.300 TL -

ID.7 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S 4.415.150 TL -

Volkswagen ID.7, markanın elektrikli ürün gamında daha üst konumda yer alan modellerinden biri. Mayıs 2026 fiyat listesinde Pro S donanımıyla sunulan model, tamamen elektrikli yapısı ve geniş kullanım odağıyla dikkat çekiyor.

ID.7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 44.310 TL -

Touareg fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance 10.717.150 TL - Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line 11.263.150 TL -

Volkswagen Touareg, markanın üst segment SUV modeli olarak Mayıs 2026 fiyat listesinde iki farklı donanım seviyesiyle yer alıyor. Elegance ve R-Line versiyonlarıyla sunulan model, ürün gamının en yüksek fiyatlı seçenekleri arasında bulunuyor.

Touareg opsiyon fiyatları - Mayıs 2026