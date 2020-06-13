Microsoft’un 9 Haziran’da yayınladığı Windows 10 güncellemeleri, birçok kullanıcının yazdırma sorunu yaşamasına neden oldu. Sorun, Microsoft tarafından da resmen kabul edildi ve şirket, sorunun üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için geçtiğimiz günlerde yeni birkaç güncelleme yayınlamıştı. Windows 10’un 1903, 1909 ve 2004 sürümlerine gelen bu güncellemeler, işletim sistemine geliştirmeler ve iyileştirmeler getirmişti. Ancak çoğu Windows 10 güncellemesi gibi bu güncellemeler de bir takım sorunlara yol açtı.

Microsoft tarafından KB4560960 ve KB4557957 isimleriyle yayınlanan güncellemeler, birçok kullanıcının farklı platformlardaki paylaşımlarına göre yazdırma işlemlerinde sorunlara yol açtı. Kullanıcılar, bu güncellemeleri yükledikten sonra yazdırma işlemini gerçekleştiremiyorlar.

Microsoft sorunu kabul etti:

9 Haziran 2020’de yayınlanan güncellemeler yüzünden sorun yaşayan kullanıcılar, sorunlarını Microsoft Answers forumunda da dile getirdiler. Kullanıcılar hangi yazıcı modeliyle sorun yaşadıklarını da belirttiler. Buna göre kullanıcılar, şu an için HP, Canon, Panasonic, Brother ve Ricoh yazıcılarıyla sorun yaşıyorlar.

Sorun birçok kullanıcının canını sıksa da Microsoft, kullanıcıların içini bir nebze rahatlatacak bir açıklama yaptı. Şirket, “yazdırma kuyruğunun yazdırma işlemi sırasında bir anda hata verebileceğini veya kapanabileceğini” belirterek sorunun KB4557957 isimli güncellemeden kaynaklandığını belirtti.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada sorunun ne zaman düzeltileceğine dair bir bilgi verilmedi. Şirket, bu sorun üzerinde çalıştıklarını ve daha fazla bilgiyi önümüzdeki zamanda vereceklerini söyledi. Yine de Microsoft bu soruna resmi bir çözüm getirmeden yapabileceğiniz çok basit bir adım bulunuyor.

Yazdırma işlemiyle ilgili sorun yaşayan birçok kullanıcıya göre bu sorun, Windows 10 işletim sistemi için yayınlanan güncellemelerin kaldırılmasıyla birlikte ortadan kalkıyor. Bunun için Windows Update ayarlarına giderek ‘Güncelleştirme geçmişini görüntüle’ seçeneğine ve ardından ‘Güncelleştirmeleri kaldır’ seçeneğine basmak. Açılan pencerede sisteminize en son yüklenen güncellemeyi kaldırabilirsiniz.