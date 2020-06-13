Java, 20.000 geliştiricinin katıldığı bir ankette Python'ı geçerek en popüler programlama dili olarak seçildi.

Günümüzde kullandığımız internetin ve web sitelerinin temelini atan, hâlâ pek çok popüler ve alanında dev şirketlerin uygulamalarında kullanmaya devam ettiği programlama dili Java, Python’ı geride bırakarak en popüler programlama dili unvanını yeniden kazandı.

Geçtiğimiz günlerde 25. yılını kutlayan Java, hâlâ yapılan pek çok internet sitesinde ve uygulamada kullanılmaya devam edilse de özellikle son yıllarda yeni geliştirmeler ve güncellemeler almadığı için diğer programlama dilleri arasında geride kaldığı düşünülüyordu. Ancak JetBrains’in yaptığı ve 20.000 yazılım geliştiricinin katıldığı yeni bir ankete göre durum pek de düşünüldüğü gibi değil. Çünkü Java hâlâ en popüler programlama dili. Onunla birlikte zirvedeki ilk üçte bulunan diğer programlama dilleri ise JavaScript ve Python.

Java, şu an için popülerliğini korumaya devam ediyor

Python’ın makine öğrenimine dair projelerin sürekli artan grafiğine bakıldığında, gelecekte Java’yı da geride bırakarak daha popüler bir programlama dili olacağına inanılıyor. Geçtiğimiz yıl da buna benzer bir ankette Python, Java’nın önüne geçmişti ve bu durumun yeniden yaşanması muhtemel. Aynı zamanda her ne kadar en popüler dil Java olsa da JavaScript’in hâlâ en çok kullanılan dil olduğu da anket sonuçlarında yer alıyor. Birincil programlama dili olarak değerlendirildiğinde, JavaScript %39 ile birinci sırada yer alırken onu %37 ile Java, %31 ile Python takip ediyor.

Son dönemlerde yazılım geliştiricilerin en çok benimsediği diller ise Google’ın sistem programlama dili Go, Kotlin ve Python. Bu dilleri ise Mozilla’nın sistem programlama dili Rust, TypeScript, Apple uygulamalarının dili olan Swift ve Google’ın Dart’ı izliyor.

Yazılım geliştirmede ve programlamada sürekli yaşanan gelişim ve değişen ihtiyaçlar ile bu diller arasındaki rekabetin her zaman devam edeceğini, hiçbir zaman tek bir kazanan olmayacağını söyleyebiliriz. Nihayetinde her programlama dilinin farklı avantajları ve dezavantajları bulunuyor ve yazılım geliştiriciler pek çok dili öğrenerek ihtiyaca yönelik olarak kullanmayı seçiyor. Bu da yazılımlarda, internet sitelerinde ve uygulamalarda çeşitliliği ve sürekli büyümeyi getiriyor.