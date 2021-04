Playstation’ın en popüler yapımı The Last of Us’ın diziye dönüşmesi oyuncuları heyecanlandırmışken, Directors Guild of Canada'nın yaptığı duyuruyla dizinin çekimlerine başlanacağı kesinleşti.

Kanadalı yönetmenler topluluğu’nun yaptığı bildirime göre 5 Temmuz 2021 tarihi itibariyle, The Last of Us dizisinin çekimlerine Kanada’nın Calgary şehrinde başlanıyor. Dizinin çekimleri ortalama 11 ay devam edecek ve 2022 sonunda HBO’da yayına alınacak. Kıyamet sonrası oldukça çekici bir senaryosu olan The Last of Us’ın adeta bir The Walking Dead etkisi yaratması bekleniyor.

Game of Thrones ve Mandalorian’da yıldızı parlayan Pedro Pascal, The Last of Us’da Joel karakterini canlandıracak. Yine Game of Thrones dizisinden Lyanna Mormont karakteriyle tanıdığımız Bella Ramsey’se Ellie karakterine hayat verecek. HBO’nun ekiplerine ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünecek olursanız, Game of Thrones’dan birçok ismi sürpriz olarak The Last of Us’da görebileceğimiz anlamını çıkarabiliriz.

The Last of Us geliyorsa, The Mandalorian ne zaman çekilecek?

Pedro Pascal’ın The Last of Us ekibine katılmasıyla beraber, The Mandalorian’da 2022 yılına kalmış durumda. IMDB’de de şu anda dizinin tarihi 2022 olarak işaretlenmiş durumda. Nispeten The Last of Us’dan çekimleri daha hızlı olan The Mandalorian serisinin 2022 yılına mutlaka yetişmesi bekleniyor. 8 bölüm olması beklenen The Mandalorian sezon 3’ün her sahnesi daha küçük alanlarda çekildiği için çekimlerin kısa sürede bitmesi bekleniyor. Kısaca özetlemek gerekirse Pedro Pascal için 5 Temmuz’dan sonra non-stop bir çekim takvimi oluşturulmuş bile.

2033 yılında geçen The Last of Us; “Korku, macera, aksiyon ve hayatta kalma” ögelerinin tamamını içeriyor. Dünyanın birkaç saat içinde “canavarlara dönüştüğü” bir enfeksiyon sonrasını konu alan yapımda Joel ve Ellie’nin başından geçenleri konu alacak. Ateşböcekleri isimli ayrılıkçı gruba katılacak ikilinin başına bu macerada birçok olay geliyor. İlk haftasında 1,3 milyon kopya satan oyunun dizisine de ilginin çok yüksek olması bekleniyor.

Peki sizler yeni dizi konusunda ne düşünüyorsunuz? The Last of Us’ı izleyecek misiniz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.