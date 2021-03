The Last of Us Part 2, 2021 BAFTA Ödülleri'nde Rekor Kırdı

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part 2, 2021 BAFTA Ödülleri'nde 13 dalda aday gösterilerek rekor kırdı. Ayrıca Sony, PlayStation Özel oyunlarıyla toplamda 41 adaylık alarak "yok artık" dedirten bir başarıya imza attı.

2021 BAFTA Ödülleri adayları nihayet açıklandı. Naughty Dog'un 2020’ye damga vuran oyunu The Last of Us Part 2 ve PlayStation Özel oyunlarıyla Sony, 2021 BAFTA Ödülleri’ne şimdiden damgasını vurdu diyebiliriz.

Kojima Productions'ın ses getiren oyunu Death Stranding'in rekorunu kıran The Last of Us Part 2, 13 farklı dalda aday gösterilerek daha ödül almadan dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Ayrıca Sony, PlayStation Özel oyunlarıyla toplam 41 adaylık alarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

2021 BAFTA Ödülleri kazananları, 25 Mart'ta açıklanacak

PlayStation Özel oyunları arasında en fazla adaylığı yukarıda da belirttiğimiz üzere The Last of Us Part 2 aldı. 10 BAFTA adaylığı alan Ghost of Tsushima 2., 7 adaylık alan Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Dreams 3. ve 4., Sackboy: A Big Adventure ise 4 adaylık ile 5. en fazla adaylık alan PlayStation Özel oyunu oldu.

PlayStation Özel oyunlarını dışarıda bıraktığımızda en fazla BAFTA adaylığı alan oyunun toplam 8 adaylık ile Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades adlı oyun olduğunu görüyoruz. En prestijli ödül olarak gösterilen “En İyi Oyun” ödülü adayları ise “Animal Crossing: New Horizons”, “Ghost of Tsushima”, “Hades”, “Half-Life Alyx”, “Spider-Man: Miles Morales” ve “The Last of Us Part 2” oldu. 2021 BAFTA Ödülleri, 25 Mart tarihinde Elle Osili-Wood sunuculuğunda gerçekleştirilecek canlı yayında sahiplerini bulacak.