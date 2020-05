Game of Thrones, Westworld ve The Sopranos gibi pek çok başarılı dizide imzası bulunan HBO, yeni dijital yayın platformu HBO Max’i yayınladı. Halihazırda HBO abonesi olan kişilere ücretsiz olan servis, diğer kullanıcılar için ise aylık 14,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Netflix’in başını çektiği streaming yayın pazarındaki rekabet her geçen yıl daha da kızışırken, bugün itibarıyla rekabete yeni bir oyuncu daha katıldı. WarnerMedia çatısı altında faaliyet gösteren ABD’nin önde gelen televizyon kanallarından HBO, yeni online dizi ve film izleme platformu HBO Max’i yayınladı.

İlk ve en çok öne çıkan soru HBO Max'in, HBO Go ve HBO Now'dan farkının ne olduğu? Go, hareket halindeyken HBO aboneliğinize erişmenizi sağlıyor. Now ise HBO'yu kablosuz olarak kullanmanıza imkan tanıyor. Bugün itibarıyla macerasına başlayan Max ise tüm HBO servisini, orijinal içerikleri, lisanslı filmleri ve diğer TV kanallarına ait dizileri içeriyor.

HBO, lansman sırasında HBO Max'te “10.000 saatlik premium içerik” olduğunu söyledi. Kullanıcılar, tek bir hesapta ek korumaya sahip çocuk hesapları da dahil en fazla beş izleyici profili oluşturabilecekler. Uygulama, iOS, Android, Android TV ve Chromecast dahil neredeyse her platform için yayınlanmış durumda. Kullanıcılar ayrıca YouTube TV üzerinden de HBO Max'e abone olabilecekler.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, halihazırda HBO ve HBO Now abonesi olan kullanıcılar, Max'ten ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Aynı şekilde AT&T hizmetlerine sahip kişiler de platformu hiçbir ücret ödemeden kullanabilecekler. HBO, diğer kişiler için 7 günlük bir deneme sürümü olduğunu açıkladı.

Bu süre zarfında servisten memnun kalan kullanıcılar, aylık 14,99 dolar karşılığında platformun kütüphanesindeki tüm içeriklerden yararlanabilecekler. Özellikle film yelpazesi bir hayli geniş olan HBO Max’in Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil.