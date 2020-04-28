Sinema sektörüne bıraktığı yapımlarla fazlasıyla ses getiren Fatih Akın, yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Akın'ın yeni projesi, dünyaca ünlü televizyon kanalı HBO'da yayınlanacak ve 6 bölümden oluşan bir mini dizi olacak. Dizi, ünlü oyuncu Marlene Dietrich'in hayatını anlatacak.

Uzunca bir süredir yönetmenlik yapan ve rüştünü ispatlamış bir isim olan Fatih Akın, pek çok popüler yapımın altına imzasını attı. "Yaşamın Kıyısında" ve "Duvara Karşı" gibi filmlerle sinemaseverlerden tam not almayı başaran Akın, şimdi ABD pazarında sesini duyurmaya hazırlanıyor. Ünlü yönetmen, geçtiğimiz dönemlerde oluşturduğu içeriklerle hem Türkiye'de hem de başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde yoğun bir ilgi gören HBO için, bir mini dizi üzerinde çalışacak.

Akın'ın dünyaca ünlü HBO için üzerine çalıştığı proje, "Marlene Dietrich" olarak isimlendirilecek ve toplamda 6 bölümden oluşacak. Konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri bizzat açıklayan Akın, ilk etapta bazı tereddütlerinin olduğunu ancak sonradan korkularını bir kenara bıraktığını ifade etti. Dizi, projeye de ismini veren Almanya kökenli ABD’li aktris Marlene Dietrich'in hayatını anlatacak.

Akın'ın açıklamalarına göre bu proje, Alman aktris Diane Kruger'a ait. Kruger, Akın'a ulaşarak projenin yönetmeninin o olduğunu, kendisinin yazıp kendisinin çekmesini istediğini söylüyor. İlk etapta olayın ciddiyetine varamadığını ifade eden Akın, nihayetinde projeyi kabul edip, birlikte çalışmaya karar verdiklerini vurguluyor. Üstelik bu olayların üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmiş ve Akın, bu süre içerisinde dizinin senaryosunu 3 farklı kişiyle birlikte hazırlamış.

Fatih Akın, yaptıkları çalışmanın ilk başlarda bu kadar iyi olacağını düşünmediğini söylüyor. 6 bölümlük bir dizi için çok para harcadıklarını ifade eden Akın, bu durumun üzerine yoğunlaştıktan sonra HBO yetkililerinin içlerini rahatlattığını, paranın dert olmadığının söylendiğini belirtiyor. Akın, HBO için çektiği 6 bölümlük mini diziden fazlasıyla umutlu görünüyor.

Fatih Akın'ın HBO için hazırladığı 6 bölümlük mini dizinin konusunu oluşturacak Marlene Dietrich, bir dönemlerin en popüler oyuncu ve şarkıcılarından bir tanesiydi. 1920'li yıllarda Almanya, 1930'lu yıllarda ise Hollywood'da boy göstermeyi başaran Dietrich, oyunculuk yeteneği ile sinemaseverleri kendine hayran bırakmayı başarmıştı. Proje kapsamında Dietrich'e, Diane Kruger hayat verecek.

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