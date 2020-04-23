HBO, Westworld’ün Dördüncü Sezonunun Geleceği Kesinleşti

HBO, en fazla izlenen yapımlarından olan Westworld’ün dördüncü sezonunu onayladı. Ayrıca bazı söylentilere göre dizi, toplamda 6 sezon boyunca devam edecek.

HBO’nun ünlü bilim kurgu dizisi Westworld’ün dördüncü sezonunun onay haberi, çifte iyi haber olarak ortaya çıktı. Diziyle ilgili yayınlanan yeni bir haber, Westworld’ün toplamda altı sezon süreceğini gösteriyor.

Dördüncü sezonunun onay duyurusu, 22 Nisan’da, dizinin sezon finalinden bir önceki bölümünün yayınlanmasına birkaç gün kala HBO tarafından yapıldı. HBO’nun dördüncü sezon açıklamasının ardından The Hollywood Reporter, dizinin toplamda altı sezon süreceği haberini verdi.

Lisa Joy ve Jonathan Nolan, Westworld’le devam edecekler

Westworld serisinin yaratıcıları Lisa Joy ve Jonathan Nolan, Westworld’ün dördüncü sezonunda da dizinin arkasında yer almaya devam edecekler. İkilinin Amazon’la birden fazla proje için anlaşması var. Ayrıca ortaya çıkan haberler Joy ve Nolan’ın Wesworld’ün geri kalan üç sezonunda da yer alacağını gösteriyor.

HBO’nun yöneticilerinden Casey Bloys, “Batı tema parkından yakın geleceğin teknokratik metropole kadar her şeyden zevk aldık ve usta hikaye anlatıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy’un zihinlerinde gezindik” dedi. Bloys açıklamasının devamında, “İlham veren vizyonlarının bizi nereye götürdüğünü görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Westworld, HBO’nun en popüler diziler arasında yer almaya devam ediyor

1973 yılında Michael Crichton tarafından yazılan ve yönetilen aynı isimli filme dayanan Westworld’ün ilk sezonu, HBO’nun en fazla izlenen orijinal dizisi olmuştu. Ancak üçüncü sezonda genel gösterim sayıları düşmeye başladı. Seyirci sayısında düşüş olmasına rağmen Westworld, HBO’nun en popüler yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Dizinin ilk iki sezonunda, tema parkının robotlarının duyarlılık geliştirmesini ve isyan etmesini izlemiştik. Üçüncü sezonda ise tema parkından kaçan robotların insan dünyasında kendilerine yer bulma çabalarını izliyoruz.

Westworld yeni sezonlarının onaylanması dizinin hayranları sevindirdi. Ancak dizinin sezonlarının yayınlanma tarihleri arasında iki yıl olması dördüncü sezonun ne zaman yayınlanacağı konusunda bir belirsizlik yaratıyor.