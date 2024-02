Sony'nin dağıtımcılığını yaptığı Helldivers 2, çıkışının ardından büyümeye devam ediyor.

Oyun yapımcıları yıllardır çok oyunculu yapımlara odaklanmış durumda. Bu oyunlardan biri olan Helldivers 2. Çıktığı dönemde 100 bin ila 200 bin arasında eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yapan Helldivers 2, bu ilk haftasında 1 milyon satışa ulaşmıştı. Tabii hesaba hem bilgisayar hem de PlayStation 5 satışlarını dahil ediyoruz.

Fakat oyunun başarısı henüz sönmeye yakın değil gibi görünüyor. Zira eş zamanlı olarak 100 bin ila 200 bin oyuncu gözümüzde devasa olmuşken Helldivers 2, bu noktayı da aştı. Bu sayede Starfield ve Destiny 2 gibi yapımların da anlık oyuncu sayısını geride bırakmış oldu. Güncel olarak 24 saatlik zirveye baktığımızda da GTA 5’ten fazla anlık oyuncuya sahip olduğunu görebiliyoruz.

Steam’de 333.827 anlık oyuncuyla zirve yaptı.

Sony oyunu olan Helldivers 2, bu bağlamda bir önceki rekoru elinde tutan God of War’u da geçmiş oldu. Hatta oyunun ulaştığı sayı, PC’de olan Sony oyunlarının toplam istatistiğini bile geçti. Fakat maalesef şu an için her şey toz pembe ilerlemiyor. Zira oyun, sunucu problemleriyle karşı karşıya.

Bunun üstesinden gelebilmek için de Arrowhead, sunucudaki toplam kişi sayısını 450 bin oyuncuyla sınırlamış. Söz konusu duyuru da oyunun daha önce geçici olarak kapatılan resmî Discord sunucusundan yapıldı.

Hellfivers 2, piyasaya ilk geldiğinde oyuncu sayısı 150 bin civarındaydı. Yazıyı yazdığımız anda da güncel olarak da 193.419 oyuncu Helldivers 2 oynuyor. Tabii bunun PlayStation 5 tarafı da var. Siz oyunu deneyimlediniz mi?