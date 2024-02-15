Steam'de 1 milyonun üzerinde satan ve eş zamanlı oyuncu rekoru kıran Helldivers 2, oyuncuların sunucuları eleştirmesi üzerinde Discord sunucularını geçici olarak kapattı.

Oyun yapımcıları yıllardır çok oyunculu yapımlara odaklanmış durumda. Bu oyunlardan biri olan Helldivers 2. Yapım, her ne kadar satış rakamları açısından başarılı bir performans sergilese de sunucu sorunları ve maç bulmakta yaşanan zorluklar, oyunseverleri küstürüyor. Oyuncular da çeşitli mecralarda tepkilerini gösteriyor, Discord dahil.

Helldivers 2'nin Discord kanalı geçici olarak kilitlendi

Bilgisayara ve PlayStation 5'e çıkalı daha bir hafta olmuşken 1 milyon satışa ulaşan Helldivers 2, Steam'de aynı anda 100 bin ve 200 bin eş zamanlı çevrim içi oyuncu sayılarına ulaşan ilk yapım olmuştu. Oyun, Steam'in de en çok satanlar listesinde de üst sıralardaydı. Başarısının bedelini ödeyen yapımcı Arrowhead, oyun çıktığından bu yana maç bulma ve sunucu sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bu sorunlar yüzünden oyunun yorumları da karışık seviyede.

Son olarak bugün sabah saatlerinde oyunun sunucu sıkıntılarının yeniden baş göstermesiyle oyuncular da firmanın Discord sunucusuna hücum ettiler. Oyuncular, Call of Duty: Advanced Warfare oyunundan sonra meşhur olan "Saygını göstermek için F'ye bas." meme'ini kullandı. Discord sunucusunun F görselleriyle dolmasının ardından firma, geçici olarak kanalı kapattı. Bir moderatör, yaptığı açıklamada bu seri paylaşımları yapanları önce geçici olarak engelleyeceklerini sonra da tamamen banlayacaklarını ifade etti.

Elbette ki bu durum, oyunseverleri durdurmadı. Bu durumda oyuncular, yapımın Reddit'teki başlığını doldurdu. Oyunun yaşadığı sorunların nedeni olarak ise anlık olarak oyuncu sayısının yüksekliği gösteriliyor.