Başlarda sunucu problemleriyle başı ağrımış olan Helldivers 2, sunucu kapasitesini 450.000'den 800.000'e çıkardı.

Çok oyunculu yapımların ligine bomba gibi düşen Helldivers 2, daha haftalar önce çıkmış olmasına rağmen geçtiğimiz hafta eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmıştı. Anlık 333.827 oyuncuyla zirve yapan oyun, daha geçtiğimiz günlerde bu rekoru da yerle bir ederek 458.709 oyuncuya ulaştı.

Yani gördüğünüz üzere yakın zamanda durmaya niyeti yok. Fakat Helldivers 2 her ne kadar Sony dağıtımcılığına dahil olsa da 100 kişilik bir geliştirici ekip tarafından destekleniyor. Başta oyun, 450.000 eş zamanlı oyuncuyla sınırlandırılmıştı. Şimdiyse ekip, bu sunucu limitini çok daha yukarı taşıdı.

100 kişilik ekibin oyunu, artık 800.000 oyuncu barındırabiliyor.

Tüm sunucularda oyuncu sayısını tam olarak gösteren oyun, bu hamleyle birlikte bir nebze rahatlayacak. Fakat Arrowhead Studios CEO’su Johan Pilestedt, ufak bekleme sürelerinin olabileceğini de söyledi. En sonda da 100 kişilik ekipten böyle bir mesajın gelmesinin ne kadar heyecan verici olduğunu belirtti.

Bunun haricinde Pilestedt’in dediğine göre geliştirici ekibin bir kısmı, hem hâlihazırdaki hem de ilerleyen zamanda gelecek daha fazla oyuncu için oyunu optimize ederken diğer kısmı da oyuna yeni eklenecek içerikler üzerine çalışıyor. Bu noktada ilk oyundaki bazı içerikleri ikinci oyunda görmemiz mümkün.

Helldivers 2’nin oynanışını merak edenler için:

Siz Helldivers 2’yi deneyimlediniz mi?