Efsaneleşmiş oyunları ortaya çıkarmak için kaç satır kod yazmak gerektiğine bakıyoruz.

Bağlarında bahçelerinde, şehirlerinde ve gezegenlerinde bile kaybolduğumuz oyunlar, biliyoruz ki bilgisayarlarımızın gözünde sadece metinlerden ve modellerden ibaret. Sadece bu cümle bile gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatmanın zorluğunu görmenizi sağlayabilir.

Bunun için de geliştiricilerin detay üstüne detay eklemesi gerekir. Bu da her seferinde daha çok kod yazımı demek. Peki oyun dünyasında en çok kodlamayı hangi oyunlar içeriyor hiç merak ettiniz mi?

Cyberpunk 2077, günümüz oyunlarının durumunu özetliyor.

Biliyoruz! Siz değerli okuyucularımızın son zamanda en çok merak ettiği oyunlardan bir tanesi de Cyberpunk 2077. Maalesef oyun firması tarafından kod kullanımıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamakta fakat uzmanlar bu ve bunun gibi bir oyun için en az 1 ila 1,5 milyon satır kodun gerektiğini belirtiyorlar. Zaten günümüz şartlarında ve grafiklerinde bir oyun için aslında bu normal sayılacak bir düzeyde.

Listede çok bilinen ve de sizi şaşırtacak bir isim var; Minecraft!

Aslında Minecraft’ın gerçekçi grafiklere sahip olduğunu söyleyemeyiz fakat oyun toplamda 500 bin kodlama satırı içermekte.

Sizi kod sayısıyla şaşırtacak başka bir oyun da The Witcher 3.

Etkileyici grafikleri, harika doğası ile bilinen The Witcher 3, 2013 yılındaki sürümünde bile 1 milyon kod satırını aşmıştı.

Age of Empires Online'ı da listede görünce şaşırmış olabilirsiniz.

Bazı uygarlıkların yükselip bazı uygarlıkların ise düştüğü, sizi gerçek bir lider olmaya itecek olan bu efsanevi oyun ise 1 milyon satır kodlama içeriyor.

Oyuncuları fantastik ve sınırsız bir maceraya sürükleyen World of Warcraft, listemizde 4. sırada yer alıyor.

World of Warcraft’ın ise 5.5 milyon satır kod içerdiği biliniyor. Gizemli zindanları keşfederken, çarpıcı savaşlarla karşı karşıya kalabileceğiniz World of Warcraft, çeşitli sınıfları ve büyüyen dünyası ile oyunculara inanılmaz bir deneyim sunuyor.

Yıllardır oynanmakla kalmayıp hâlâ en çok oynanan oyunlardan olmayı başaran GTA 5, sıradaki oyunumuz.

GTA 5’in neredeyse 36 milyon satır kodlama içerdiği biliniyor. GTA 5 yine Red Dead Redemption 2’de olduğu gibi bir açık dünya oyunu fakat bu oyun günümüzde yer alıyor. GTA 5, oyuncuları Los Santos’un kaos, suç dolu dünyaya, gerçekçi grafikleri ve sürükleyici hikayesi ile davet ediyor.

Listemizin 1. sırasında Red Dead Redemption 2 bulunmakta.

Red Dead Redemption 2 yaklaşık olarak 60 milyon satır kodlamaya sahip. 1800’lü yılların sonlarında geeçen Red Dead Redemption 2, Rockstar Games tarafından çıkarılmış en iyi açık dünya oyunlarından bir tanesi. Tam bir ‘vahşi batı’ hissiyatı alabileceğiniz bu oyunda ormanları, çölleri gezebilir, zengin doğasını keşfedebilirsiniz.

Oyunumuzun genel olarak ele aldığı konular ise sadakat, ihanet ve de hayatta kalma gayesi. Oyunun en ufak detaylara vermiş olduğu önemi görünce gerçekten şaşıracaksınız ki bu oyunu güzel yapan şeylerden birisi de bu! Eğer ‘vahşi batı’ hissiyatını ve inanılmaz detaylarda kaybolmak isterseniz bu oyun tam size göre.

Sizce GTA 6, kaç milyon kod satırına sahip olacak?

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