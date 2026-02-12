Tümü Webekno
Helldivers'ın da Filmi Geliyor! Başrolde Jason Momoa Olacak

Çok sevilen oyun serisi Helldivers'ın da filmi çekileceği açıklandı. Başrolde ünlü aktör Jason Momoa olacak. Çıkış tarihi ve yönetmeni de belli oldu.

Son yıllarda oyunlardan uyarlanan dizi ve filmlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyordu. Gelen yeni haberler de sürekli bunlara yenilerinin eklendiğini gösteriyordu. Örneğin Prime Video’nun God of War dizisi üzerinde çalışmalar yakın zamanda başlamıştı. Şimdi ise gelen haberler, çok sevilen bir oyunun daha beyaz perdeye uyarlanacağını gösterdi.

Variety tarafından paylaşılan habere göre özellikle 2024 yılında çıkan ve dünya çapında büyük başarı yakalayan çok oyunculu 3. şahıs aksiyon oyunu Helldivers 2 ile çok popülerleşen Helldivers serisi film olarak gelecek.

Jason Momoa başrolde, 10 Kasım 2027’de çıkacak

Film hakkında bazı detaylar da şimdiden belli oldu. Sony Pictures ve PlayStation’ın geliştirilme sürecinde yer alacağı Helldivers filminin başrolünde en çok Aquaman ve Game of Thrones’taki rolleriyle bilinen dünyaca ünlü aktör Jason Momoa yer alacak. Filmin yönetmenliğini ise Hızlı ve Öfkeli filmlerini yönetmesiyle tanınan Justin Lin üstlenecek.

Paylaşılan bilgilere göre Helldivers filmi, 10 Kasım 2027 tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Nasıl bir konusu olacağı ise henüz bilinmiyor. Oyunun konusu ise basitçe anlatacak olursak Helldivers olarak bilinen bir grup askerin uzaylılara karşı dünyayı korumasını anlatıyor. İlk Helldivers 2015’te, ikinci ise 2024’te çıkmıştı. Momoa dışında kadroda yer alacak isimler henüz belli değil.

