Yarım kalan işler, sunumlar, projeler veya sınav çalışmaları hepimizin kâbusudur öyle değil mi? Ancak farklı bir bakış açısıyla bu kâbuslardan kurtulmak mümkün!

Hemingway etkisine göre başladığınız bir işi bilinçli olarak yarım bırakmak, bazı açılardan çalışmalarınıza katkı sağlayabilir ve daha üretken olmanıza yardımcı olabilir.

Peki nasıl olacak?

Öncelikle Hemingway etkisinin ne olduğuyla başlayalım.

Bu etki en basit şekliyle, bir işi bilinçli olarak yarım bırakma durumudur. Örneğin edebiyat dünyasındaki etkileyici hikâyeleriyle tanınan ve bu yaklaşımı ortaya çıkaran Ernest Hemingway, kaleme aldığı şeyleri asla bitirmezdi.

Bir sonraki adımı, mutlaka bile isteye yarım bırakır ve ertesi gün kaldığı yerden devam ederdi. Bu alışkanlık, bir sonraki gün çalışmasına devam etmesini kolaylaştırıyor ve üretkenliğini canlı tutuyordu.

Aslında Hemingway, bu yöntemi yazma sürecinde sıkışmamak ve tükenmişlik durumu yaşamamak için benimsemişti.

Ayrıca Hemingway yöntemi, insan beynini sürekli olarak tamamlanmamış işler üzerinde düşünmeye teşvik eden Zeigarnik etkisi ile da bağlantılıdır. Zeigarnik etkisine göre yarım kalan işler, insan zihninde tamamlananlara göre çok daha fazla yer kaplar. Bu da bir nevi motivasyonu artırır.

İlk bakışta bir işi yarım bırakmak, tembellik etmek gibi gözükse de Hemingway etkisinin arkasında, güçlü psikolojik temeller vardır. Tamamlanmayan bir iş üzerinde çalışmaya kaldığınız yerden devam etmek, beyindeki ödül sistemi olan dopamin salınımını artırır.

Bu da “bu işi bitirmeye, yani başarıya yaklaşıyorum” hissi vererek motivasyonu körükler. Bu etki, ertesi gün ne yapacağınızı bilerek masaya oturmanızı sağlar ve doğal olarak kaygıyı azaltır.

Esasen yarım bırakmak, yaratıcılığı devam ettirmenin bir yolu kabul edilebilir.

Çünkü insan beyni, tamamlanmamış bir işi arka planda işlemeye devam eder ve bu da yeni fikirler geliştirmenin anahtarı hâline gelir. Ayrıca Hemingway etkisi, günlük hayatta ve farklı mesleklerde uygulanabilir.

Örneğin bir beste yaparken, bir melodiyi veya düzenlemeyi bilinçli olarak tamamlamamak, sonraki çalışmada yaratıcılığı artırabilir. Aynı şekilde bir projeyi tamamen bitirmeden ara vermek, ertesi gün taze bir zihinle işe geri dönülmesine katkı sağlar.

Yine bir sınav çalışmasını yarıda bırakıp ertesi gün devam etmek, konunun daha kalıcı bir şekilde öğrenilmesini sağlar. Özetle Hemingway etkisi, yarım kalan işlerinizi veya çalışmalarınızı daha motivasyonlu ve üretken şekilde tamamlamanıza katkı sağlar.

Elbette bu yarım kalan işleri, strese dönüştürmemek ve planlı bir biçimde bitirmeye çalışmak bu noktada oldukça önemlidir.

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