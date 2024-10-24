Ertesi gün çok önemli bir sınavınız vardır ve ne yazık ki konuları bitirmeniz için sabaha kadar çalışmanız gerekir. Peki bu gerçekten iyi bir fikir mi?

Bu konuda bazı zamanlar ikilemde kalırız. Acaba uyusam mı? Yoksa çalışmaya devam etsem mi?

Gelin, ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Aslında neredeyse binlerce yıldır, uykunun hafıza üzerindeki olumlu etkilerini biliyoruz.

Öyle ki MS 1. yüzyılda yaşamış retorikçi Quintilian, tek bir gece uykusunun bile hafıza gücünü arttırdığını belirtmişti. Bilim insanları da geçtiğimiz yüzyılda bu fikri birçok kez test etmiş ve uykunun, bilgileri hafızada tutmayı ve hatırlamayı %20-40 arasında arttırdığını görmüşlerdir.

Ayrıca son yıllarda yapılan araştırmalar da REM uykusunun, hafıza ve hatırlama konusunda önemli olduğuna işaret etmekte. Şimdi gelelim uykunun sınavlarla olan ilişkisine.

Her insan, fiziksel veya zihinsel olarak yorgun olmadığında daha iyi performans gösterir.

Örneğin 2019 yılında yürütülen bir çalışmaya göre incelenen öğrenciler, dönem boyunca ne kadar az uyurlarsa o kadar düşük not almışlardır. Hatta son 20 yılda yapılan çalışmalar gösteriyor ki uyku, öğrencilerin sınavlarda iyi performans göstermesinden çok daha fazlasını etkiliyor.

Çünkü uyku; hatırlama, ezberleme, öğrenme, akılda tutma ve problemleri çözme gibi becerileri doğrudan etkiler. Elbette bunlar da yüksek notlar almamıza katkıda bulunan şeylerdir.

Peki uykusuzluk, öğrenmeyi nasıl etkiliyor?

Michigan Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu sorunun cevabını verebilmek için fareler üzerinde bir deney gerçekleştirdi. Uykusunu iyi alan fareler, gezdikleri labirenti çok daha iyi tekrar edebiliyordu. Uykusuz fareler ise bunu başaramadı.

Hatta uykusuz fareler, sonradan uykusunu almış olsa bile beklenen performansı yine gösteremedi. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, ertesi gün çok önemli bir sınavınız var diye sabaha kadar çalışmak ve uykusuz kalmak çok mantıklı gözükmüyor.

Çünkü kendinizce daha fazla bilgi öğrenebilmek için kendinize zaman yarattığınızı düşünseniz de uykusuz kaldığınız için bu bilgilerin kalıcılığı azalıyor.

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