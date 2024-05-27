Yarın en sevmediğiniz dersin sınavı var ve birkaç haftalık süreniz olmasına rağmen tabii ki çalışmadınız. Fakat gönül, sıfır bilgiyle sınava girmeye de razı değil. E o zaman son gece bir şeyler yapalım!

Günlerce çalışmadığımız dersin sınavına son gece çalışmak, genellikle çoğumuzun tercih ettiği bir seçenektir. Sanki sabaha kadar çalışsak, her şeyi halledebiliriz gibi gelir. Fakat ertesi gün sınavda beklenen olmaz.

Peki sınava son gün çalışmak neden çoğu zaman işe yaramaz?

Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle Ebbinghaus’un unutma eğrisine bakalım.

Bu kavramın yaratıcısı Hermann Ebbinghaus, unutma eğrisi ve aralık etkisinin keşfi ile tanınan Alman bir psikologtur. Matematiksel bir formül olan unutma eğrisinde eğri, bilginin zaman içinde unutulma oranını gösterir.

Eğitim çerçevesinde unutma eğrisi, öğrencilerin 1 ay içinde öğrendiklerinin yaklaşık %90’ını unutacaklarını gösterir. Çünkü bilgiyi saklama yeteneği, hafızanın gücü ve öğrenmeden sonra geçen süreyle bağlantılıdır.

Ebbinghaus, bilgileri düzenli aralıklarla gözden geçirdiğiniz durumda unutma eğrisinin daha kademeli olarak azaldığını öne sürer. Yani beyninizin, tekrarlanan bilgileri önemli kategorisine alma olasılığı çok daha yüksektir.

Bilgiyi her tekrarladığınızda yeniden hatırlama oranınız, %100’e geri döner.

Gerekli bilgileri öğrenmek için zaman ayırmak, bilginin daha kolay hatırlanmasına yardımcı olur. Fakat bu işlem elbette zaman alır ve bu sebeple beyninizi son gece doldurmak kısa süreli işe yarar.

Madem sınava son gece çalışmak bize katkı sağlamaz, o zaman hangi çalışma tekniklerini kullanmalıyız?

Kendi kendine açıklama tekniğinde süreç, yüksek sesle düşünmeyi içerir. Bu yöntem aynı zamanda belirli bir konuyu gerçekten anlayıp anlamadığınızı ölçmenize de yardımcı olur.

Eğer kendi kendinize konuyu anlatırken kullandığınız cümleler tutarsız ve anlamsızsa, konuyu düşündüğünüz kadar iyi anlamamışsınız demektir.

Aralıklı çalışma tekniğinde ise yapmanız gereken, konuları sınavdan hemen önce çalışmak değil, günlere bölmek olmalıdır. Yani bu süreci zamana yayarak daha fazla bilgi öğrenebilirsiniz. Üstelik bu şekilde bilgileri, kalıcı hafızanıza da gördermeniz mümkündür.

Son olarak konuları karıştırmak, sınavda başarılı olmanıza katkı sağlayabilir.

Sınavda çıkacak A,B ve C şeklinde üç farklı konu olduğunu düşünün. Çalışma tekniğiniz: AAAABBBBCCCC şeklinde olacaktır. Bu, blok çalışma modelidir. Yani belirli bir zamanda bir konuya odaklanır, bu konuyu çalışmayı bitirdikten sonra da bir başka konuya geçersiniz.

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