Çin, Corona Virüsünün Yayıldığı Wuhan'ı Dezenfekte Ediyor

Corona virüsü nedeniyle başta Wuhan olmak üzere karantina altında olan şehirlerde dezenfekte işlemleri devam ediyor. Yayınlanan yeni görüntülerde kamyonlarla ve motosikletlerle şehrin sokaklarının dezenfekte edildiği görünüyor.

Corona virüsü nedeniyle Çin’de 15 şehir hala karantina altında bulunuyor. Wuhan şehrinin de içinde olduğu Hubei eyaletinde, yaklaşık 50 milyon kişi corona virüsü nedeniyle karantina altında yaşıyor. Çin yönetimi, bu şehirlerde corona virüsünün tedavisinin yanında, virüsün yayılmasını engellemek için çalışmalar da yapıyor.

Çin’in devlet gazetelerinden olan People’s Daily’nin Twitter hesabından paylaşılan yeni görüntüler, karantina altında bulunan şehirlerdeki dezenfekte çalışmalarını gösteriyor. Wuhan’da çekilen videolarda kamyonların arkasına yerleştirilen dev dezenfektan püskürtücüleri ile şehrin caddelerini virüsten arındırmaya çalışıyor. Dezenfektan püskürten kamyonlar, etraflarına beyaz bir sis yayıyorlar.

Çin’e ait bir başka devlet gazetesi olan Global Times’ın Twitter hesabından paylaşılan videoda da yine karantina altın olan şehrin daha küçük sokakları ve parklarının motosiklete yerleştirilmiş dezenfektan püskürtücüsü ile dezenfekte edildiği görülüyor.

Wuhan cadde ve sokaklarına araçlar tarafından püskürtülen dezenfektan maddenin içeriği hakkında Çin’den resmi bir açıklama yapılmadı. Business Insider tarafından hazırlanan bir raporda dezenfektanın düşük konsantrasyonlu çamaşır suyu ve su çözeltisi olabileceği belirtildi.

Karantina altındaki şehirlerdeki dezenfekte çalışması, hava yolu ile yayıldığı belirlenen virüsün yayılmasını engellemek için uygulanıyor. Uzmanlar, hastane ve pazar yerinde bulunan yüzeylerin sürekli olarak temizlenmesinin de corona virüsün yayılmasını engelleyebileceğini açıkladılar.

Yaklaşık 50 milyon kişinin karantina alındığı Çin’de bu zaman kadar corona virüsüne yakalanan 42.000’den fazla insanın olduğu ve 978 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre tüm dünyada da yaklaşık 43.000 kişi corona virüsünden etkilendi ve 1.018 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Wuhan'da kamyonlarla ve motosikletlerle yapılan dezenfekte işleminden görüntüler: