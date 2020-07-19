Hennessey Venom F5’in Karşımıza Çıkacağı Tarih Açıklandı

ABD’li otomobil şirketi Hennessey’nin 6 yıl önce tanıttığı Venom F5, sonunda yeni bir duyuruyla karşımıza çıkacağı tarih için gün saymaya başladı. Venom F5, kasım ayında bizlerle buluşacak.

ABD merkezli süper otomobil şirketi Hennessey, bundan tam 6 yıl önce saatte 467 kilometreyle şimdiye dek üretilmiş en hızlı otomobil olma vaadini veren Venom F5 isimli otomobilini duyurmuştu. Ancak aradan geçen yıllara rağmen otomobil hâlâ seri üretime girememişti.

Geçtiğimiz aylardaysa Hennessey Venom F5 adına yeni bir gelişme yaşanmıştı. Şirket, Facebook’tan yaptığı duyuruyla aracın ilk tamamlanmış versiyonunun bu yılın yaz aylarına kadar gösterileceğini açıklamıştı. Bugün yapılan yeni bir duyuruyla da Hennessey Venom F5’in artık karşımıza çıkacağı tarih açıklandı.

Venom F5, kasım ayında karşımızda:

Hennessey Performance’ın resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda Hennessey Venom F5’in bir tanıtım görseline yer verildi. Bununla birlikte bu süper otomobilin ilk kez bizlerle buluşacağı tarih de görselle birlikte açıklandı. Duyuruya göre Hennessey Venom F5, kasım ayında otomobil severlerle buluşacak.

Hennessey’nin paylaştığı tanıtım görseli görüldüğü üzere Venom F5’in tamamını bizlere göstermiyor. Bunun yerine aracın tamamen karbon fiber materyalle kaplanmış sol arka kısmı gösteriliyor. Görselde gördüğümüz kısım da daha önce otomobilin gördüğümüz diğer görüntüleriyle birebir uyuşuyor.

Tam anlamıyla bir süper otomobil olacak Hennessey Venom F5, geçtiğimiz aylarda yeni bir onaylanmış en yüksek hıza sahip olmuştu. Normalde 467 km/sa vaadiyle yola çıkan araç, yapılan testlerde 500 km/sa’nin üstüne çıkabilmişti. Yani araç, vaat edilenden en az 35 km/sa daha hızlı gidebiliyordu.

Dünyadaki diğer süper otomobillerle rekabete girmesi beklenen Hennessey Venom F5, toplamda 1.817 beygir güç ve 1.617 tork üreten ikiz turbo 6,6 litrelik V8 bir motora sahip olacak. Sadece 24 adet üretilecek aracın fiyat etiketindeyse 1,6 milyon dolarlık bir değer yer alacak.