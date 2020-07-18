Honda'nın hız tutkunları için özel olarak tasarladığı Civic Type R Limited Edition, 5,8 kilometre uzunluğundaki Suzuka Pisti'ni 2 dakika 23,993 tamamlayarak rekor kırdı. Type R'ın gelişmiş versiyonu olacak olan model; ABD'de 600, Avrupa'da ise 100 adetle sınırlı olacak.

Japon otomotiv devi Honda, Honda Civic Type R’ın performans açısından zirveye ulaşan sınırlı üretim Limited Edition modelini geçtiğimiz şubat ayında duyurmuştu. Üzerinde hâlâ çalışılan araç, birbirine geçen "8" şeklinde ve 5,8 kilometre uzunluğunda tek bir pist olan Suzuka Pisti’ni yalnızca 2 dakika 23,993 saniyede tamamlayarak rekor kırdı.

Pisti turlayan aracın gelişim prototipi olduğu aktarılırken Japon firmadan gelen veriler, rekor kıran modelin üretim modeliyle birebir aynı olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu rekorun esasında şubat ayında kırıldığı ancak şirketin açıklamayı daha sonraya sakladığı da belirtiliyor.

Honda Civic Type R neler sunuyor?

Honda Type R’ın özünü ve sürüş keyfini spor bir otomobille birleştiren Type R Limited Edition, kaputun altında 2,0 litrelik VTEC Turbo bir motora ev sahipliği yapıyor. Altı ileri manuel şanzımanla desteklenen bu motor, aynı zamanda 306 beygir güç ve 295 lb-ft tork üretebiliyor ve araç, 0’dan 100 kilometre hıza 5,7 saniyede ulaşabiliyor.

Tasarım noktasında tavan, gösterge paneli, yedek lastik kapağı dahil olmak üzere otomobilin her yerinden tasarruflara giden Honda, böylece Limited Edition modelini standart Type R’dan yaklaşık 21 kilogram daha hafif hâle getirdi. Bu noktada Avrupa'da satılacak modellerde ağırlık tasarrufu için klima ve bilgi-eğlence sistemi de yer almayacak ve bu da otomobili 47 kilogram daha hafif yapacak.

Öte yandan aracın ABD’de satışa çıkarılacak modellerinde klima, bilgi-eğlence sisteminin yanı sıra otomatik acil durum freni ve uyarlanabilir hız sabitleme gibi tüm Honda Sensing güvenlik yer alacak. Ayrıca araçlarda sarsıntıyı önlemek için yenilenmiş amortisörler ve direksiyon da bulunuyor.

Japon firma; ABD’de 600, Avrupa’da ise yalnızca 100 adetle sınırlı olacak Type R Limited Edition için henüz bir fiyat bilgisi paylaşmadı. 2020 yılının sonlarında ABD’ye ulaşması beklenen araç hakkında yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Son olarak Honda Civic Type R Limited Edition'ın Suzuka Pisti'nde rekor kırdığı anları hemen aşağıdaki videodan izleyebileceğinizi de hatırlatalım.