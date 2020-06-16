"Henüz Dünya'nın Yarısına İnsan Eli Değmemiş Durumda"

ABD’den araştırmacılar, yaptıkları yeni çalışmada Dünya üzerinde insan eli değmemiş toprakları belirlediler. Yapılan çalışmaya göre Dünya topraklarının yaklaşık yarısına henüz insan eli değmemiş durumda. Bilim insanları, çalışmalarının sonucunda bu alanların korunması gerektiğini belirtiyorlar.

ABD Ulusal Coğrafya Topluluğu ve California Üniversitesi’nden araştırmacılar, Dünya'daki tüm karasal alanı içine alan önemli bir çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan çalışmada, Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan elinin henüz değmediği belirlendi.

Bilim insanları, insan eli değmemiş Dünya topraklarını hesaplamak için doğal toprakların antropojenik topraklara dönüşümünü ortaya koyan küresel olarak hazırlanmış 4 yeni haritayı karşılaştırıldı.

Dünya'nın yarısına henüz insan eli değmedi; koruyabileceğimiz çok fazla alan var

İnsan eli değmiş topraklara tarlalar, çiftlikler, şehirler ve madencilik faaliyeti yapılan araziler dahil edildi. Geri kalan topraklar, insan eli değmemiş topraklar olarak değerlendirilerek iki alan arasında bir karşılaştırma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan coğrafya profesörü Erle Ellis, insanların toprak kullanımının Dünya’nın geri kalan doğal ortamlarını, özellikle ılıman ve yaşamaya daha elverişli bölgeleri tehdit ettiğini söyledi. Ellis, geniş çaplı yoğun kullanımın olmadığı toprakların, Dünya topraklarının hemen hemen yarısı olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Coğrafya Topluluğu ve California Üniversitesi’nden araştırmacıların çalışması, gezegenler arası yolculuğun konuşulduğu bir dönemde henüz Dünya'daki toprakların dahi yarısına ulaşamadığımızı gösterirken, bu alanlarda keşif çalışması yapılsa dahi insan eli değmemeye devam etmesi için korunması gerektiği belirtildi.

Dünya topraklarının yüzde 15’i, okyanusların ise yüzde 10’u verilen mücadeleler sonucunda koruma altına alındı. Ancak çevre örgütleri, korunan alanların artırılması için hükümetler üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Çevreciler, 2050 yılına kadar toprakların ve okyanusun korunan bölümlerinin bütün Dünya’nın yüzde 50’si oranına çıkarılması için çağrıda bulunmaya devam ediyorlar.