Motorola'nın adaptif ekran konsepti sonunda gerçek oldu, bazı teknoloji editörleri test ederek yorumlarını paylaştılar. Gelen ilk tepkiler oldukça olumlu.

Yaklaşık 20 yıldır telefon dediğimizde aklımıza önünde büyük, dokunmatik bir ekran olan statik cihazlar geliyor. Ancak üreticiler farklı konseptler de deniyorlar ve çift ekranlı, üç ekranlı, katlanabilir ekranlı farklı form ve kullanım alternatifleri sunulmuş durumda. En çok beklenen ve merak edilen teknolojiler arasında yer alan kâğıt gibi katlanabilir ekranlar, sonunda gerçek olmaya yakın.

Kağıt gibi katlanıp bilekliğe dönüşen telefon:

6,9 inçlik FHD+ pOLED ekranlı bu konsept cihaz, farklı şekillerde bükülebilme kapasitesine sahip. Böylece kıvrılabilir ekranı bileğe sarıp bileklik olarak kullanmak ya da başka bir şeye dönüştürmek mümkün hâle getiriliyor. Motorola tarafından ilk olarak Lenovo Tech World'de sergilenen cihaz, bazı teknoloji içerik üreticileri tarafından da denendi. Oldukça geniş ekranlı bir bileklik olarak sabitlenebilen cihazın ekranı bu moddayken de tamamen kullanılabiliyor.

İlk gelen yorumlarda bu modelin farklı kullanım şekillerinden bahsedilirken, kullanım moduna göre ekranın aktif kısmı da değişiyor. Örneğin L şeklinde telefonu katlayarak kullanmak, fotoğraf çekmek ya da video aramaları için büyük kolaylık sağlıyor. Telefonu ters bir V şeklinde katlayarak da farklı kişilerin aynı anda kullanması mümkün oluyor. İlk yorumlarda da bu kullanımların kolaylığı ve çeşitliliği öne çıkıyor.

CNET'in incelemesinde telefonun farklı kullanım şekillerinin yarattığı farklı kullanım alternatifleri öne çıkarılırken, genel olarak konseptin heyecan yarattığı görüşüne odaklanılıyor. Tom's Hardware da bu yeni konseptin kullanım şekillerini öne çıkarmayı tercih ediyor. Genel olarak farklı kullanım şekillerinde cihazın performansından memnun oldukları görülüyor. Android Authority ise cihazın havalı göründüğünden emin ancak Motorola'nın bu konsepti hayata geçirip geçirmeyeceği konusunda ciddi şüphelere sahip.

Motorola bu konseptte çalışmalar yapan ilk firma değil. daha önce de Samsung, CES 2024'te benzer bir teknoloji ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi geriye sadece bu ekranların seri üretimle karşımıza çıkmalarını beklemek kaldı. Bu tür bir telefon kullanmayı tercih eder miydiniz?