Güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, vivo X Fold 3 ile ilgili konuştu. Sızıntı kaynağı, bu telefonun "en hafif katlanabilir ekranlı telefon" olacağını iddia etti.

Çinli teknoloji şirketi vivo, bir süredir yeni bir katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "X Fold 3" olarak anılacak bu akıllı telefon, önümüzdeki birkaç ay içerisinde lansman yapacak.

Gelen son haberlerse vivo X Fold 3'ün çarpıcı bir özelliğe sahip olacağını düşündürüyor. Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station'ın yaptığı bir açıklamaya göre vivo'nun yeni katlanabilir ekranlı telefonu, "en hafif katlanabilir ekranlı telefon" ünvanını alacak.

vivo X Fold 3, 230 gramın altında olacak

vivo X Fold 3'ün ince ve hafif bir tasarıma sahip olduğu zaten biliniyor. Pek çok kaynağın iddiasına göre yaklaşmakta olan telefon, açık hâlinde 5 mm kalınlık değerine sahip olacak. Katlandığında ise 10,5 mm'lik ölçü ile karşılaşacağız. Digital Chat Station, telefonun ağırlığının ise 220 gram ila 229 gram aralığında olacağını iddia ediyor. Eğer bu iddia gerçek çıkarsa vivo X Fold 3, 231 gram ağırlığındaki Honor Magic V2'den daha hafif olup, en hafif katlanabilir ekranlı telefon olarak anılacak.

Digital Chat Station, vivo X Fold 3 ile ilgili geçmişte de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaynağımız, bu akıllı telefonun performansıyla da mest edeceğini söyledi. Bu bağlamda; Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 100W hızlı şarj desteği ve 2K ekran çözünürlüğü gibi özellikler, bu akıllı telefonun öne çıkan detayları arasında yer alacak. vivo'nun gerçekleştireceği lansman, tüm bunların netleşmesini sağlayacak.