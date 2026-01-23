Tümü Webekno
Bir Neslin Rüyalarına Girerdi: Hepimizin Hayatında Yer Edinmiş 5 Antenli Telefon

Zamanında anteniyle fazlasıyla havalı görünen bu antenli telefonlar, bir neslin hayallerini de süslüyordu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Teknolojinin hızına yetişmek neredeyse imkânsız hale gelse de bazen arkamıza yaslanıp o eski güzel günleri hatırlamak hepimize iyi geliyor. Dokunmatik ekranların, yüz tanıma sistemlerinin ve yapay zekanın olmadığı, telefonların sadece "alo" demek ve mesaj atmak için kullanıldığı o saf dönemlerin başrolünde kesinlikle antenli telefonlar vardı.

Pantolon ceplerine sığmayan, kemere takılan kılıflarla taşınan ve çekim gücü artsın diye bazen anteni uzatılan o cihazlar, bir neslin iletişim alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Gelin, hepimizin hafızasında silinmez izler bırakan o efsanevi antenli telefonları birlikte yâd edelim.

Ericsson GH 688

Bir dönemin "makam telefonu" olarak nam salan Ericsson GH 688, sağlamlığı ve ciddiyetiyle hafızalarımıza kazındı. Simsiyah gövdesi, tuşlarının o kendine has sert basış hissi ve tabii ki tepesindeki o heybetli anteniyle tam bir klasikti. O kadar sağlamdı ki halk arasında düşse kırılmaz, hatta düştüğü yeri kırar şakaları yapılırdı. İş dünyasından öğrencilere kadar geniş bir kitleye ulaşsa da GH 688’in masaya konuluşunda her zaman ağırbaşlı bir hava vardı.

Anteni sabit olsa da o antenin varlığı telefona ekstra bir "teknolojik güç" imajı katıyordu. Küçük ekranına tek satırlık mesajlar sığdırmaya çalıştığımız, şarjı günlerce giden bu efsane, antenli telefon denince akla gelen ilk "takoz" modellerden biri olarak tarihteki yerini aldı.

Nokia 5110

Eğer 90'ların sonu ve 2000'lerin başında bir cep telefonu sahibiyseniz, yolunuzun Nokia 5110 ile kesişmemiş olma ihtimali neredeyse sıfırdır. Bu telefon sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kişiselleştirilebilir kapaklarıyla bir moda ikonuydu ancak onu asıl efsane yapan, sol üst köşesindeki o kısa ve küt anteniydi. Telefonu cebinize koyduğunuzda o anten mutlaka dışarıda kalır, varlığını her an hissettirirdi.

Tabii ki 5110 denilince anteninden sonra akla gelen ilk şey meşhur yılan oyunuydu. Anteni sayesinde çekim gücü konusunda bizi pek üzmeyen bu model, sağlamlığı ve uygun fiyatıyla Türkiye'de en çok satan ve "halk telefonu" unvanını sonuna kadar hak eden nadir cihazlardan biri oldu.

Motorola StarTAC

Antenli telefonlar dünyasının en havalı, en karizmatik üyesi kesinlikle Motorola StarTAC modelidir. Kapaklı telefon tasarımının atası sayılan bu cihaz, Hollywood filmlerinden fırlamış gibi duran tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakırdı. StarTAC'ı diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise anteninin dışarıya doğru uzatılabilir olmasıydı.

Diğer telefonlara göre daha ince ve zarif yapısı sayesinde özellikle iş insanları ve teknolojiyi yakından takip edenler için bir statü sembolüydü. StarTAC, antenin sadece teknik bir parça değil, aynı zamanda tasarımın ve kullanım ritüelinin bir parçası olabileceğini kanıtlayan özel bir cihazdı.

Alcatel One Touch Easy

Rengarenk renk seçenekleri ve tombik tasarımıyla gençlerin gözdesi olan Alcatel One Touch Easy, antenli telefonlar arasında en sempatik olanıydı. Ele tam oturan kavisli yapısı ve tepesindeki kalın, yuvarlak uçlu anteniyle sanki bir uzaktan kumandayı andırıyordu. Bu telefonun en büyük hayat kurtarıcı özelliği ise bataryası bittiğinde standart kalem pillerle de çalışabilmesiydi. Şarj aletini unuttuğunuzda bakkaldan alacağınız pillerle telefonu hayata döndürebilmek, o dönem için inanılmaz bir inovasyondu.

Anteni oldukça belirgin ve gövdeye entegre bir parçaydı, bu da telefona ekstra bir dayanıklılık katıyordu. Biraz kaba görünse de sunduğu renk alternatifleri ve o ikonik anten yapısıyla neşeli ve pratik bir telefon olarak hayatımızda yer edindi.

Ericsson T10s

Ericsson'un kapaklı telefon furyasına kattığı en şık modellerden biri olan T10s, renkli gövdesi ve alt kapağıyla tam bir tasarım harikasıydı ancak bu telefonun silüetini belirleyen asıl unsur, yan tarafında bulunan o yassı ve geniş anteniydi. Diğer telefonların aksine çubuk şeklinde değil daha yassı bir forma sahip olan bu anten, T10s'e fütüristik bir hava katıyordu. Kapağı açıp konuşmaya başlamak oldukça keyifliydi fakat o dönemde bu modelin en çok konuşulan yanı bazen kapağın çatlaması ve antenin cepte takılmasıydı.

Yine de turkuaz, mor ve sarı gibi canlı renkleriyle gri ve siyah telefonların hâkim olduğu piyasaya renk getirmeyi başardı. O yassı anteni ve tuş takımı kapağıyla T10s, antenli telefon devrinin kapanmadan önceki en estetik son temsilcilerinden biriydi.

Peki sizin için efsane olan antenli telefon hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

