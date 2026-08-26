Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Logitech Oyuncu Mouse Pad

Logitech Mouse Pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan dikişli kenarları bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız listemizin ilk sırasındaki bu önerimize göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Rampage KB-R57 X-JAMMER Gaming Klavye

Kablolu bağlantısı sayesinde oyun sırasında bağlantı kopması gibi sorunların önüne geçen Rampage klavye, 10 milyon tuş basım ömrü ile uzun süreli kullanım vadediyor. RGB aydınlatmaya sahip ürün, uygun fiyatlı oyuncu klavyesi arayanlar için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri.

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McStorey MacBook Klavye Koruyucu

Toz, kir ve olası sıvı dökülmelerine karşı koruma sağlayan bu ürün, silikon yapısıyla klavyenin üzerine kolayca yerleşiyor. Aynı zamanda Türkçe Q dizilimine sahip ve Touch ID kullanımını da engellemiyor. Özellikle bilgisayar başında sık vakit geçiriyor ve klavyenizi uzun süre temiz tutmak istiyorsanız, böyle bir ürün işinize yarayabilir.

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Baseus Ingenuity USB 3.1-Type-C Çevirici

Kompakt boyutuyla çantada ya da cebinizde kolayca taşıyabileceğiniz Baseus çevirici, USB 3.1 desteği sayesinde 10 Gbps’ye kadar veri aktarım hızına ulaşabiliyor. Ürün sayesinde USB bellek, klavye, mouse gibi USB-A bağlantılı aksesuarları Type-C girişli telefon, tablet veya bilgisayarlarla kullanmak çok daha kolay hale geliyor.

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Bluefox Musluk Ucu Su Arıtma Filtresi

Musluk suyundaki klor, pas, tortu ve çeşitli organik safsızlıkları azaltmak isteyenler için Bluefox su arıtma filtresi pratik bir çözüm sunuyor. Seramik kaplamalı yapısının içinde aktif karbon bulunan kartuş, sudaki klor ve istenmeyen maddelerin azaltılmasına yardımcı olurken mineralleri sudan arındırmıyor.

Kullanım sıklığına ve suyun kalitesine göre 3 ila 6 ay arasında kullanılabilen kartuş, kirlendiğinde kutudan çıkan zımpara ile temizlenerek tekrar kullanılabiliyor.

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Juo Tablet ve Telefon Tutucu Stant

Bu standı esnek gövdesi sayesinde istediğiniz açıya göre ayarlayabilirsiniz. 360 derece dönebilen başlığı sayesinde cihazınızı yatay veya dikey konumda kullanabilirsiniz.

Masa ve sehpa gibi yüzeylere kelepçeyle sabitlenen ürün, kaymaz yapısıyla telefonu ya da tableti yerinde tutmaya yardımcı oluyor. Özellikle video izlerken, görüntülü görüşme yaparken veya içerik üretirken ellerinizi serbest bırakmak için ideal.

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Coofbe Klavye ve Mouse İçin Bilek Destek Seti

Listemize bir set ile devam ediyoruz. Ürünün yumuşak silikon dolgusu bilekleri desteklerken kaymaz tabanı masa üzerinde sabit kalıyor. Klavye ve mouse için iki ayrı destekten oluşan bu set, özellikle gün boyu çalışanlar ve oyun oynayanlar için gerekli diyebiliriz.

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Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Mutfakta ölçüleri göz kararı yapmak yerine daha hassas sonuçlar almak isteyenler için Bluefox dijital mutfak terazisi iyi bir seçenek olabilir. Paslanmaz çelik yüzeyiyle kolay temizlenen ürün, 5 kilograma kadar ölçüm yapabiliyor ve dara fonksiyonu sayesinde kabın ağırlığını hesaba katmadan malzemeleri tartmanıza yardımcı oluyor.

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Aydos 20W Oval Beyaz LED

Özellikle balkon, bahçe veya banyo gibi nemli alanları aydınlatmak için kullanılan Aydos LED lamba, dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Beyaz LED ışığıyla bulunduğu ortamı oldukça aydınlık hale getiren bu ürün; tavan ya da duvara monte edilebilmesi ile kullanıcıların tercihi oluyor.

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