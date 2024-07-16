Hepsiburada'da Premium'un ikinci yılına özel gerçekleşen Büyük Premium İndirimleri başladı.

Bugün başlayan ve 22 Temmuz'a kadar devam edecek olan Büyük Premium İndirimleri boyunca pek çok markada ve kategoride özel fırsatlar ve indirimler olacak.

Siz de bu özel kampanyada sunulacak tüm fırsatlardan ve çok daha fazlasından yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak Hepsiburada Premium üyesi olabilirsiniz.

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İşte Büyük Premium İndirimleri'nde öne çıkan bazı fırsatlar:

22 Temmuz'a kadar devam edecek bu kampanyada binlerce üründe indirim olacak. Biz de güncel indirimleri ve özel fırsatları sık sık paylaşacağız. Kampanyanın ilk gününde gözümüze çarpan bazı fırsatlar ise şöyle oldu;