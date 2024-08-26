Bugün başlayan ve 29 Ağustos'a kadar devam edecek indirimlerde, klavye ve mouse'dan monitörlere, pek çok markada ve kategoride özel fırsatlar ve indirimler sizleri bekliyor.
Siz de bu indirimlerden yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak birbirinden farklı ürünlerdeki indirimleri görebilirsiniz.
İşte Elektronikte Turbo İndirimler kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:
Bilgisayar Bileşenlerinde Kaçmaz Fırsatlar!
Laptoplarda Kaçırılmayacak Fırsat
Klavye ve Mouselarda Fırsatlar
Çok Sevilen Apple Ürünlerinde İndirimler
Seçili Televizyonlarda Sepette %25 Net İndirim
Braun Ürünlerinde Sepette %10 İndirim
Spigen Ürünlerine Özel Sepette %20 Net İndirim!
Huawei Ürünlerinde Göz Alıcı Fırsatlar!
Anker Hızlı Şarj Grubuna Özel Sepette %20 Net İndirim!
Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli ürünler ise şöyle:
- MSI GG GM08 Clutch Optik Oyuncu Mouse
- Asus Tuf Gaming F15 FX507ZC4-HN158 Bilgisayar
- Asus ASUS TUF GAMING M3 GEN II AURA SYNC Mouse
- Apple iPad Air M2 Wi-Fi 11" 6.Nesil 128GB
- Huawei Matepad 11.5 8GB Tablet
- MSI THIN 15 B12UC-1478XTR Bilgisayar
- GameBooster GB-2726CF 27" Gaming Monitör
- Casper Excalibur M.E238FHD-G 23.8" Monitör
- Logitech G G213 Prodigy RGB Türkçe Oyun Klavyesi
- Everest KB-120 Sleek Siyah USB Gökkuşağı Aydınlatmalı Q Gaming Oyuncu Klavyesi
- Logitech G G102 LIGHTSYNC RGB Aydınlatmalı 8.000 DPI Kablolu Oyuncu Mouse
- Apple iPad 10.Nesil 256GB 10.9" Wi-Fi Cellular Tablet
- Lenovo Tab M11 4GB 128GB 11" 1.8ghz Full HD Tablet
- Huawei Watch Fit 3
- Huawei Freeclip
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