Hepsiburada'da 26- 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Elektronikte Turbo İndirimler başladı.

Bugün başlayan ve 29 Ağustos'a kadar devam edecek indirimlerde, klavye ve mouse'dan monitörlere, pek çok markada ve kategoride özel fırsatlar ve indirimler sizleri bekliyor.

Siz de bu indirimlerden yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak birbirinden farklı ürünlerdeki indirimleri görebilirsiniz.

İşte Elektronikte Turbo İndirimler kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:

Bilgisayar Bileşenlerinde Kaçmaz Fırsatlar!

Laptoplarda Kaçırılmayacak Fırsat

Monitörlerde Kaçmaz Fırsatlar

Klavye ve Mouselarda Fırsatlar

Çok Sevilen Apple Ürünlerinde İndirimler

Seçili Televizyonlarda Sepette %25 Net İndirim

Braun Ürünlerinde Sepette %10 İndirim

Spigen Ürünlerine Özel Sepette %20 Net İndirim!

Huawei Ürünlerinde Göz Alıcı Fırsatlar!

Anker Hızlı Şarj Grubuna Özel Sepette %20 Net İndirim!

Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli ürünler ise şöyle:

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