Çalışmaktan oyun oynamaya kadar her alanda kullanılan bilgisayarlar hayatımızın ayrılmaz parçaları hâline geldi. Durum böyle olunca biz de bilgisayar başında geçirdiğiniz vakti daha rahat hâle getirecek laptop sehpası tavsiyeleriyle geldik.

Uzun süre boyunca dizüstü bilgisayar kullanmak, özellikle uygun bir duruş sağlanmadığında boyun, sırt ve bilek ağrıları gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca bilgisayarların aşırı ısınması performans kaybına ve donanım sorunlarına neden olabiliyor. İşte tam da bu noktada laptop sehpaları devreye giriyor.

Bilgisayarınızı ideal bir yüksekliğe getirerek kullanabileceğiniz bu sehpalar, hava sirkülasyonunu artırarak cihazınızın ısısını kontrol altında tutuyor. Ayrıca koltuk gibi yerlerde de bilgisayarınızı daha rahat kullanabilmenizi sağlıyor.

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8 kademe yükseklik ayarı bulunan laptop sehpasının katlanabilir ayaklı tasarımı, dilediğiniz yerde rahatça çalışabilmenize olanak sağlıyor. 17”'e kadar tüm dizüstü bilgisayarlar için uygun olan ürün, telefon ve tablet bölmesine de sahip.

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Havalandırma deliklerine sahip sehpa, laptop’unuzun ısınmasını önlemeye yardımcı oluyor. 15.6 Inch ve altı laptop modellerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünün üzerinde orjinal mouse pad de bulunuyor.

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Yine tüm mouse’lar için uygun olan bir mouse pad’e sahip olan Axolotl sehpa, minderli bilek desteğine sahip. Ayrıca 15,6 inch'e kadar olan bilgisayar boyutlarında sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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Dört farklı eğimde ayarlanabilen sehpanın minderli tasarımı sayesinde konforlu bir şekilde çalışabilirsiniz. Ayrıca ürün, mıknatıslı kilidi sayesinde kolayca açılıp kapanabilir ve istenilen yere taşınabilir.

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iDock sehpa ile görüş açınızı kademeli olarak ayarlayabilirsiniz. Ürün; mouse, telefon, not defteri vb. tutmak için bileğinize özel yumuşak silikon desteğe sahip.

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Diğer laptop sehpalarından farklı olarak içecek tutma bölümüne sahip olan Unycos laptop sehpası, nem, ısı ve çiziklere de karşı da dayanaklı malzemeden yapılmış.

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