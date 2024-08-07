Ugreen Diginest Pro, aynı anda birden çok cihazı güvenli bir şekilde şarj etmek ve bağlantı isteyenlerin ve özellikle masa başında çalışanların yardımına yetişiyor.
GaN ve Sic teknolojileriyle donatılmış Ugreen Diginest Pro’yu kaçırmayın deriz. İşte ürünün özellikleri!
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bilgisayar, telefon, projektör, televizyon, fan ve hatta su ısıtıcısına kadar birçok cihazı bağlayarak kullanabileceğiniz Ugreen Diginest Pro GaN, yüksek akım korumasına da sahip.
- Ugreen DigiNest Pro, en son GaN teknolojisi kullanılarak tasarlanmış 100W’lık yüksek güç kapasitesi sunan bir şarj cihazı. Cihaz, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve diğer USB-C cihazlarınızı hızlı ve etkili bir şekilde şarj etmenize olanak sağlıyor.
- Priz çoklayıcı da diyebileceğimiz Ugreen Diginest Pro GaN, 3 adet USB-C ve 1 adet USB-A portuna sahip. Bu USB portları toplamda 100W’a kadar güç sağlayabiliyor. Bu sayede ön kısmında bulunan Type-C portu ile dizüstü bilgisayarınızı şarj ederken arka tarafında bulunan iki adet yüksek akım korumalı priz ile 3680W altı enerji ihtiyacı bulunan tüm cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
- Ürünün özellikleri bununla da bitmiyor. Bu kadar fazla cihazı bir şarj aletine bağlamak aşırı ısınmaya sebep olabiliyor ama Ugreen bunu düşünerek cihaza çok sayıda koruma eklemiş. Yani yüksek voltaj koruması, aşırı yükleme koruması, aşırı akım koruması, kısa devre koruması, yüksek sıcaklık koruması ve yangına dayanıklı kasa ile cihazlarınızı korkmadan şarj edebilirsiniz.
Teknik Özellikleri:
- 2xAC Priz, 1xUSB-A ve 3xType-C Bağlantıları
- 100W Toplam USB Port Gücü
- 3680W 16A Maks AC Bağlantı Gücü
- ABS Materyal
- Hızlı Şarj Teknolojisi GaN II
- Yangına Dayanıklı Kasa
- Yüksek hızlı soğutma
- Korumalar: Yüksek voltaj koruması / Aşırı yükleme koruması / Aşırı akım koruması / Kısa devre koruması / Yüksek sıcaklık koruması ve yangına dayanıklı kasa
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